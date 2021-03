willhaben-Check: Hochzeits-Stimmung in Österreich weiterhin gedämpft

Wien (OTS) - Trotz Rekordzugriffen auf willhaben: Stichwortsuchen nach Hochzeitskleidern noch im Tiefflug - Beliebteste Brautkleidfarben nach wie vor Weiß und Beige

Auch in diesem Jahr läuten die Hochzeitsglocken noch sehr leise. Bei vielen hochzeitswilligen Paaren herrscht nach wie vor Unsicherheit, ob und ab wann die Feierlichkeiten überhaupt stattfinden dürfen. Deutlich zu erkennen ist das auch an den Suchanfragen am größten digitalen Marktplatz des Landes.



Bis zu 28 % weniger Stichwortsuchen nach Hochzeitskleidern

Während sich willhaben im Jänner 2021 laut Österreichischer Webanalyse (ÖWA Basic 01/2021) über mehr als 88 Millionen Besuche und somit ein Plus von fast 30 % gegenüber Jänner 2020 freuen darf, kommen die Stichwortsuchen rund um Hochzeiten nach wie vor nicht so recht vom Fleck. In manchen Februarwochen lagen die Stichwortsuchen nach „Hochzeitskleid“ heuer sogar bis zu 28 % unter den Werten des Vergleichszeitraumes 2020. Beim allgemeinen Stichwort „Hochzeit“ sind es sogar bis zu -35 %.

Ganz in Weiß

Krisenfest ist jedenfalls die Wunschfarbe Weiß bei Brautkleidern. Sie erreichte im Februar 2021 soviele Suchen wie die im Ranking nachfolgenden Farben Beige, Rosa, Gold und Blau zusammen. Die gefragtesten Hochzeitskleidermarken auf willhaben sind derzeit „Pronovias“, „La Sposa“, „Vera Wang“, „Elfenkleid“ und „Rembo Styling“. Stilistisch wurde besonders viel nach „Vintage“, „Dirndl“ und „Boho“ gesucht.



Reichhaltiges Angebot

Für den Tag der Tage können willhaben-Nutzerinnen aktuell in etwa 18.000 Anzeigen rund um „Hochzeitsmode“ stöbern. Das Angebot rund um Anzüge umfasst derzeit etwa 20.000 Anzeigen. Durchschnittlich werden Anzüge um € 60 bis 70 angeboten, für Hochzeitskleider müssen im Schnitt rund 360 € eingeplant werden. Das größte Angebot an Hochzeitskleidern gibt es derzeit in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich. Von Schnäppchen bis zu 100 € oder extravaganten Stücken ab 500 € ist für alle etwas dabei.



Factbox (die im Text genannten Kennzahlen auf einen Blick)



Visits

Ca. + 30 % Visits auf willhaben Jänner 2021 gegenüber Jänner 2020 (ÖWA Basic 01/2021 bzw. 01/2020)



Stichwortsuchen

„Hochzeitskleider“: bis zu -28 % Februar 2021 gegenüber 2020 (Wochenvergleich)

„Hochzeit“: bis zu -35 % Februar 2021 gegenüber 2020 (Wochenvergleich)



Gefragteste Farben bei Hochzeitskleidern im Februar 2021:

Weiß

Beige

Rosa

Gold

Blau

Gefragteste Marken und Stilrichtungen bei Hochzeitskleidern im Februar 2021:

„Pronovias”

„La Sposa”

„Vera Wang”

„Elfenkleid“

„Rembo Styling“



bzw.



„Vintage“

„Dirndl“

„Boho“



Durchschnittspreis Hochzeitskleider aktuell (Stichtag 8. 3. 2021)

Rund € 360



Durchschnittspreis Anzüge aktuell (Stichtag 8. 3. 2021)

Rund € 60-70

