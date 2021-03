VBW ONLINE-MUSICAL-TALKREIHE JETZT AUCH IN ORF III

Intendant Christian Struppeck und die VBW-Stars ab sofort im TV zu sehen

Wien (OTS) - Wien, 9. März 2021: Die neue von den VBW konzipierte Musical-Talkreihe „#WeAreMusical: Talk Time“ wird ab sofort auch im Fernsehen gezeigt. Das Format, das für die digitalen Kanäle der VBW-Musicalsparte entwickelt wurde, wird ab 12. März 2021 zusätzlich in ORF III ausgestrahlt. Im Rahmen der Sendung „Kultur Heute“ wird jeden Freitag um 19:45 Uhr eine Folge des VBW-Musicaltalks im TV zu sehen sein.

Prof. Dr. Franz Patay, Geschäftsführer VBW: “Digitalisierung und die Entwicklung neuer Formate bekommen mit den Einschränkungen im Kulturbetrieb eine immer größere Bedeutung. Es freut mich daher sehr, dass wir mit Peter Schöber und ORF III einen Partner gefunden haben, der unserem Online–Format ‚Talk Time‘ einen zusätzlichen Weg zu unserem Publikum öffnet.“

Christian Struppeck, VBW-Musical-Intendant: „Mit ‚Talk Time‘, unserer neuen Musical-Talkreihe, möchten wir in diesen Zeiten, wo Theater leider noch immer geschlossen bleiben müssen, unseren Stars trotz COVID-19-bedingter Spielpause eine Bühne geben. Gerade jetzt, wo es uns nicht möglich ist, unser Publikum in unseren Häusern begrüßen zu dürfen, freuen wir uns besonders über die TV-Ausstrahlung in ORF III. So können wir zusätzlich viele Menschen erreichen und ihnen zumindest einen Hauch Theaterluft aus dem Ronacher direkt nach Hause senden.“

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber: „Seit Beginn der Corona-Krise war es ORF III ein wesentliches Anliegen, den österreichischen Künstlerinnen und Künstlern weiterhin eine Bühne zu bieten und als Bindeglied zwischen den Kulturschaffenden und ihrem Publikum zu fungieren. Beispielgebend dafür ist die ORF-III-Reihe ‚Wir spielen für Österreich‘, aber auch zahlreiche Initiativen, die im Rahmen des werktäglichen Magazins ‚Kultur Heute‘ realisiert werden. Darunter ‚Bühne für Österreich‘, eine Sendereihe, die sich den Off-Theatern widmete u. v. m. Wir freuen uns, in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Bühnen Wien, nun eine neue Rubrik zu präsentieren, die wöchentlich in die vielseitige Welt des Musicals eintaucht.“

#WeAreMusical: Talk Time

Im neuen Online-Talkformat der Musicalsparte der VBW, ein Unternehmen der Wien Holding, lädt Intendant Christian Struppeck die Hauptdarsteller*innen aus CATS wie unter anderem Dominik Hees, Ana Milva Gomes, Barbara Obermeier, Felix Martin oder Carin Filipčić u.v.m. zum individuellen Gespräch auf die Bühne des Ronacher. „#WeAreMusical: Talk Time“ gibt einen ungewöhnlich privaten Einblick in das Leben der Stars in Zeiten von Lockdowns und geschlossenen Theatern. Zum Abschluss singt jeder Gast in intimer musikalischer Atmosphäre eine ganz persönliche Version seines Lieblings-VBW-Musicalsongs.

#WeAreMusical: Talk Time – der Musical Talk: Ab 12. März 2021 jeden Freitag in „Kultur Heute“ in ORF III und ab sofort auf allen Social Media Kanälen von Musical Vienna sowie unter www.musicalvienna.at.

