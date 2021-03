EANS-Stimmrechte: Andritz AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

Die ANDRITZ AG wurde am 08.03.2021 über folgende Beteiligungsmeldung informiert:

Meldepflichtige Person:

Name: Wolfgang Leitner

Namen der Aktionäre: Custos Vermögensverwaltungs GmbH, Cerberus Vermögensverwaltungs GmbH, Certus Beteiligungs-GmbH

Gesamtposition der meldepflichtigen Person per 4. März 2021:

______________________________________________________________________________ | | | % der | | | | | % der | Stimmrechte, | | | | | Stimmrechte, | die die | |Gesamtzahl der | | |die zu Aktien | Finanz-/ | Gesamt in % |Stimmrechte des| | | gehören | sonstigen | | Emittenten | | | | Instrumente | | | |__________________|______________|repräsentieren|_____________|_______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 31,50% | 0,00% | 31,50% | 104.000.000 | |Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________| | Situation in der | 31,50% | 2,14 | 33,63% | | |vorherigen_Meldung|______________|______________|_____________|_______________|

Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________| | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____| |AT0000730007|__________6.000|_____32.749.544|_________0,01_%|________31,49_%| |_Subsumme_A_|__________32.755.544___________|____________31,50_%____________|

______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil | | Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte| |______________|_______________|______________|_____können_____|_______________| |______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|

______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| | Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_| |___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene |Total von| |Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | beiden | | | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige | (%) | | | | | (%) |Instrumente| | |_______|_______________________|____________|___________|____(%)____|_________| |___1___|Wolfgang_Leitner_______|____________|______0,01%|___________|____0,01%| | |Cerberus | | | | | | 2 |Vermögensverwaltungs | 1 | 0,77%| | 0,77%| |_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________| |___3___|Custos_Privatstiftung__|_____1______|___________|___________|_________| | |Custos | | | | | | 4 |Vermögensverwaltungs | 3 | 25,00%| 5,72%| 30,72%| |_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________| | |Salapo | | | | | | 5 |Beteiligungsverwaltungs| 3 | | | | |_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________| | 6 |Certus Beteiligungs- | 5 | 5,72%| | 5,72%| |_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________|

Sonstige Kommentare:

Custos Vermögungsverwaltungs GmbH und Salapo Beteiligungsverwaltungs GmbH haben am 4.3.2021 einen Verschmelzungsvertrag errichtet, mit welchem das Vermögen der Salapo Beteiligungsverwaltungs GmbH übertragen werden wird. Der wesentliche Vermögensgegenstand der Salapo Beteiligungsverwaltungs GmbH besteht aus 5,72% Aktien an der ANDRITZ AG, die indirekt über die Beteiligung an der Certus Beteiligungs-GmbH gehalten werden. Nach Eintragung der Verschmelzung wird die Custos Vermögensverwaltungs GmbH neben den 25% bereits jetzt direkt gehaltenen Aktien weitere 5,72% Aktien mittelbar und somit insgesamt 30,72% Aktien an der ANDRITZ AG halten.

