SPÖ-Frauen und ASKÖ: Virtueller Lauf/Walk der Frauen 2021 „Uns reicht´s. Wir starten los“

Wien (OTS/SK) - Nach einem Jahr Pandemie, Isolation, Doppelt- und Dreifachbelastung rufen die SPÖ Frauen gemeinsam mit der ASKÖ auf, am virtuellen Lauf der Frauen in ganz Österreich mitzumachen. „Uns reicht´s. Dieses Corona-Jahr hat viele von uns zermürbt. Wir wollen gemeinsam losstarten. In eine geschlechtergerechte Zukunft“, so SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger. „Laufen oder Walken als Einstieg, im Plauderton, ist die natürlichste und einfachste Medizin, mit unglaublich vielen positiven Wirkungen und insgesamt Wohlbefinden und Freude. Entscheidend ist der langsame Aufbau. Jede Teilnehmerin gewinnt dabei“, betont Petra Huber Vizepräsidentin der ASKÖ. ****

Der virtuelle Lauf/Walk der Frauen „Uns reicht´s. Wir starten los!“ findet von 9. April bis 11.April statt. Die Lauf- bzw. Walkingstrecke beträgt 2,5 km oder 5 km. Egal in welchem Bezirk oder Bundesland, bequem direkt vor der Haustür oder auf der Lieblingsstrecke.

Mittels Tracking-Tools (GPS) absolvieren die angemeldeten Sportlerinnen die ausgewählte Distanz (2,5 oder 5 Kilometer) und laden ein Foto der getrackten Zeit und Laufstrecke hoch. Egal in welchem Bezirk, bequem direkt vor der Haustür oder auf der Lieblingsstrecke. Eine „Schritt-für-Schritt“-Anleitung zum Tracking bekommt Ihr nach der Anmeldung per Mail zugesendet.

Die Teilnehmerinnen können nach dem Lauf ihre persönliche Urkunde downloaden und können sich ihre Frauenmedaille zuschicken lassen.

Alle Teilnehmerinnen, die bis 11. Mai auf ihrer Facebook-Seite ein Foto mit einem Frauenzeichen hochladen und die SPÖ-Frauen-Seite sowie ASKÖ-Seite auf Facebook verlinken, nehmen an einem Gewinnspiel teil.

Anmeldungen an https://v-race.at/uns-reichts-wir-starten-los/ (Schluss) up



