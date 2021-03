Disoski/Stögmüller: Wichtiger Antrag zum Ausbau der Frauenförderung im Bundesheer

Grüne bringen Antrag für mehr Gleichstellung und Diversität im Bundesheer ein

Wien (OTS) - „Am 8. März, dem internationalen Frauentag, freut es mich sehr, dass wir mit einem Entschließungsantrag in der heutigen Sondersitzung des Nationalrates Maßnahmen zu mehr Frauenförderung im Bundesheer anstoßen. Seit mehr als zwanzig Jahren können Frauen als Soldat*innen im österreichischen Bundesheer einrücken, mittlerweile sind rund 4 Prozent der Soldatinnen und Soldaten weiblich. Dennoch braucht es noch mehr Maßnahmen zu einer vollständigen Gleichstellung“, fordert der Wehrsprecher der Grünen, David Stögmüller.

„Maßnahmen zur Verbesserung der Darstellung von Frauen in der Öffentlichkeitsarbeit des Bundesheeres, der sprachlichen Inklusion und dem Einsatz von Gender Budgeting sind vielerorts bereits als Mittel zur Frauenförderung in Verwendung. Es wird Zeit, dass diese auch im Bundesheer ankommen“, sagt die Frauensprecherin der Grünen, Meri Disoski.

„Wir wollen ein modernes Bundesheer, das im 20. Jahrhundert angekommen ist. Dazu zählt auch eine aktive Frauenförderung und die Inklusion von Frauen in allen Bereichen - von der Rekrutierung über das Budget, bis hin zu Förderungen beim Erreichen von Führungspositionen. Nicht nur am heutigen Frauentag, sondern an jedem anderen Tag des Jahres ebenso“, unterstreicht Stögmüller.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at