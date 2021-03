Pfurtscheller: Gemeinsam werden wir die Krise überstehen und mit Mut die Zukunft gestalten

ÖVP-Frauensprecherin zum Weltfrauentag in der Sondersitzung des Nationalrats

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die SPÖ möge sich zusammenreißen und an den Tatsachen orientieren. „Denn viele Punkte, die SPÖ-Rednerinnen in ihren Reden angeführt haben, sind von der Bundesregierung bereits umgesetzt“, so ÖVP-Frauensprecherin Elisabeth Pfurtscheller heute, Montag, in der Sondersitzung des Nationalrats anlässlich des heutigen internationalen Frauentages.

Als Beispiele nannte Pfurtscheller etwa die Frauenförderung am Arbeitsmarkt, „wo das Budget für Frauenprogramme um fünf Millionen Euro erhöht wurde“, wichtige weiterführende Maßnahmen im Bereich Gewaltschutz oder das gesamte Thema der Pflege. „Wir sichern den Frauen eine gute Zukunft“, betonte die ÖVP-Frauensprecherin.

„Die Lebensmodelle von Frauen sind so vielfältig wie die Frauen selbst. Daher haben wir einen ganz breiten Fächer an Corona-Unterstützungen ausgearbeitet, die Frauen zugutekommen. Das geht von den jungen Frauen in Ausbildung, die von der Förderung von Berufsqualifikationen profitieren, über die Mütter, die in Teilzeit arbeiten und Sonderbetreuungszeiten in Anspruch nehmen können, über Familien mit Kindern, die von Familienhärtefonds und Kinderbonus profitieren bis zu der Unternehmerin, die den Härtefallfonds und viele andere Wirtschaftshilfen in Anspruch nehmen kann“, zählte Pfurtscheller beispielhaft auf. „Es gibt keine einzige Coronamaßnahme nur für Männer, aber sehr viele, die überproportional von Frauen in Anspruch genommen werden können. Und das ist gut so“, betonte Pfurtscheller.

„Jeder Krise, sei sie auch so herausfordernd wie die Coronakrise, birgt auch eine Chance“, ist sich Pfurtscheller sicher. „Daher sollten wir jetzt schon beginnen, den Blick auch in die Zukunft zu richten. Wir haben zweifelsohne noch schwierige Wochen vor uns. Aber dann wird es steil nach oben gehen. Und da wird es gerade für Frauen am Arbeitsmarkt viele Chancen geben“, nannte Pfurtscheller Stichworte wie Digitalisierung oder Green Jobs. „Ich möchte die Frauen ermutigen: getrauen Sie sich, umzusteigen, Ihr Leben unabhängig zu gestalten und das zu tun, was Sie möchten. Gemeinsam werden wir die Krise überstehen und mit Mut die Zukunft gestalten.“

Abschließend übte Pfurtscheller Kritik am Verhalten der SPÖ-Abgeordneten, die sich bei den deutlichen und aktuellen Worten des Bundeskanzlers gegen Antisemitismus zu keinem Applaus durchringen konnten. „Das ist in höchstem Maße bedauerlich und eine Schande für die SPÖ.“

