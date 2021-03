SPÖ NÖ-Silvan/SWV NÖ-Kraus: „Es braucht ein regionales Konjunkturprogramm!“

Rudolf Silvan und Herbert Kraus legen Konzept zur Stärkung der heimischen Wirtschaft vor.

St. Pölten (OTS) - „Es muss jetzt an einigen Schrauben gedreht werden, damit die Konjunktur wieder angekurbelt wird“, fordern SPÖ-Nationalratsabgeordneter Rudolf Silvan und Herbert Kraus, der Vizepräsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV) Niederösterreich. „Österreichs Wirtschaftsleistung ist im letzten Jahr um 6,6 Prozent gesunken. Hier muss vor allem am Arbeitsmarkt und mit regionalen Investitionen entgegengesteuert werden.“

„Erstens ist es von zentraler Bedeutung, dass die Regierung mehr Gelder an das AMS fließen lässt, um den Wiedereinstieg von arbeitslosen Personen stärker zu fördern. Ende Februar waren alleine in Niederösterreich mehr als 68.000 Menschen arbeitslos; 32 % sogar langzeitarbeitslos. Hier muss endlich etwas getan werden“, verlangt Rudolf Silvan. „Zweitens muss die Regierung ein ordentliches Investitionsprogramm für die Gemeinden starten, denn diese sind ein zentraler Wirtschaftsmotor dieses Landes. Das von der Regierung bereits beschlossene Gemeindehilfspaket ist eine weitere Mogelpackung, da die Gemeinden den Großteil ab 2023 wieder zurückbezahlen müssen. Es muss nicht nur die Grundversorgung der Kommunen endlich gesichert werden, sondern es sind auch Mittel für Investitionen bereitzustellen.“

„Drittens braucht es gezielt Aufträge an regionale Betriebe: Es kann nicht sein, dass von der öffentlichen Hand für Bau- und Dienstleistungen vermehrt auf ehrenamtliche Tätigkeiten gesetzt wird, die nicht nachhaltig sind. Sie schaffen keine Arbeitsplätze, kurbeln nicht die Wirtschaft an und ein steuerlicher Rückfluss an die Gemeinen findet so auch nicht statt. Das erreicht man nur in Form von fairen Auftragsvergaben an Unternehmen. Vor allem kleine und mittlere kommunale Betriebe sind das Standbein der heimischen Wirtschaft, das sollte nicht vergessen werden“, ist Herbert Kraus überzeugt.

Rückfragen & Kontakt:

Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Niederösterreich (SWV NÖ), 3100 St. Pölten, Niederösterreich-Ring 1a

02742 2255 444; 0664 4118394

noe @ wirtschaftsverband.at