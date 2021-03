AVISO 17.3.: StepStone Mediengespräch Arbeitswelt Corona

Für den StepStone Jobreport wurden 2000 Personen befragt und der Impact von Covid-19 auf Jobsuche und Arbeitswelt beleuchtet. Am 17.3. präsentieren wir die Ergebnisse.

Seit einem Jahr bestimmt Corona unsere Arbeitswelt. Die Unzufriedenheit erreicht ein Rekordhoch. Den Umstieg auf remote schaffen manche besser als andere und knapp jeder Dritte würde eine generelle Impfpflicht durch den Arbeitgeber begrüßen. An jedem zehnten Arbeitsplatz werden die Maßnahmen der Regierung nicht eingehalten, jedoch schneiden die meisten Unternehmen in der Krisenbewältigung bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gut ab.

Wir laden Sie ein, sich auf unserer digitalen Jobmesse „Your Next Step“ umzusehen und sich um 10:15 Uhr in der virtuellen Presselounge einzufinden. Genießen Sie den an Sie persönlich gelieferten Brunch* während wir Ihnen die Ergebnisse präsentieren.

Einladung zum Mediengespräch "Arbeitswelt Corona"

am 17.3. um 10:15 Uhr

Mit dem Jobreport untersucht die Online-Jobplattform StepStone entscheidende Entwicklungen in den Bereichen Arbeitsmarkt, Jobsuche und Zusammenarbeit in Österreich während der durch COVID-19 ausgelösten Krise. Für die Studie wurden 2000 Personen im Februar 2021 befragt. Zudem fließen die Ergebnisse weiterer Befragungen mit ein, die im Zeitraum zwischen März und August 2020 von StepStone durchgeführt wurden.

Die Ergebnisse diskutieren:

Dr. Conrad Pramböck , Gehaltsexperte

, Gehaltsexperte Dr. Michael Leitner , Arbeitsrechtsexperte

, Arbeitsrechtsexperte Thomas Hiesberger, Country People & Culture Manager für IKEA Österreich

Country People & Culture Manager für IKEA Österreich Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer StepStone Österreich

StepStone Mediengespräch "Arbeitswelt Corona"

Präsentation der Studie StepStone Jobreport 2021

Datum: 17.03.2021, 10:15 - 11:30 Uhr

Ort: Virtuell, Österreich

