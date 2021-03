UGÖD zum Weltfrauentag

Wien (OTS) - In Österreich leben mehr Frauen als Männer. Deshalb macht es mich aus Anlass

des Weltfrauentages noch wütender als sonst, dass in der

Dauerberichterstattung zur Pandemie Frauen kaum vorkommen.



Sie haben sich als Systemerhalterinnen im Jahr 2020 offensichtlich nicht

mehr als Applaus verdient - über die Forderung der UGÖD nach höheren Löhnen

oder über eine Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden pro Woche bei vollem

Lohnausgleich will weder die Bundesregierung noch sonst ein Arbeitgeber

reden.



Unter den vielen Menschen, die im Verlauf des Jahres 2020 ihre Arbeit

verloren haben, waren 85 Prozent Frauen! Das Budget des AMS wurde seit dem

COVID-19-Ausbruch auf 7 Milliarden Euro erhöht. Arbeitsminister Kocher hat

in der letzten Woche die Erhöhung der Fördermittel des AMS für Frauen von 55

auf 60,5 Millionen Euro als Sensation bejubelt.



In Österreich schließen mehr Frauen als Männer ein Studium ab. Mehr als 45

Prozent aller Unternehmensgründungen in Österreich erfolgen durch Frauen.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden 62 Milliarden Euro in Österreich zur

Rettung "DER Wirtschaft" eingesetzt. Wird je der Tag kommen, an dem

offengelegt wird, wieviel davon Frauen und wieviel Männer erhalten haben?



Frauen haben sich im Verlauf der COVID-19-Krise höchst flexibel eingestellt

auf Homeoffice oder haben mit erhöhtem Risiko für ihre Gesundheit die

Arbeitsleistung im Betrieb erbracht. Sie haben das Homeschooling von Kindern

und die Angehörigenpflege unter erschwerten Bedingungen übernommen. Zwei

Drittel unbezahlter Hausarbeit, die Frauen regelmäßig erbringen, wurde ihnen

nicht abgenommen. Die Mehrfachbelastung wurde zur Vielfachbelastung von

Frauen! Viele Frauen verzichteten auf ihren Arbeitsplatz, weil staatliche

Strukturen nicht flexibel sind.



Die UGÖD will nicht, dass das so bleibt! Pädagogische Bildungsangebote für

alle Altersstufen sind auszubauen. Längst notwendige Schulreformen sind

umzusetzen und eine gemeinsame Pflichtschule bis zum Abschluss der 9.

Schulstufe kann auch in ganztägiger Form geplant werden. Wenn - wie bisher

nach jeder Krise - die Bauwirtschaft anspringen muss, bietet sich der Neu-

und Umbau von Schulen als Ganztagsbildungseinrichtungen an.



Da sich "nach Corona" alles ändern muss, schlage ich vor, dass die

Bundesregierung zuallererst ein ökologisch-ökonomisches Raumordnungskonzept

für ganz Österreich entwirft, das weiblichen Bedürfnissen entspricht und

neue Arbeitsplätze für Frauen schafft. Wie erfolgreich kann Österreich

werden, wenn es nicht mehr auf die Arbeitskraft gut ausgebildeter Frauen

verzichtet!



