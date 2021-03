Lotto: Niederösterreicher holt sich Doppeljackpot mit 2,8 Millionen Euro

Solo-Joker Gewinner aus Tirol ist ein besonderer Glückspilz

Wien (OTS) - Einem Spielteilnehmer aus Niederösterreich glückte es als einzigem, den Lotto Doppeljackpot zu knacken, und mit diesem Solo-Sechser gewann er mehr als 2,8 Millionen Euro. Der Weinviertler kam dabei mit den sechsten von sechs gespielten Quicktipps zum Erfolg.

Vier Gewinner gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Niederösterreicher, ein Salzburger und ein Steirer kamen dabei jeweils per Quicktipp zum Erfolg und damit zu je rund 38.600 Euro. Ein Burgenländer konnte mit dem System 0/07 seinen Gewinn auf insgesamt mehr als 41.000 Euro erhöhen.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Wochenende keinen Sechser, womit die 69 Gewinner eines Fünfers jeweils rund 6.300 Euro gewannen. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Ein besonderes Glückskind scheint der Gewinner des Jokers aus Tirol zu sein. Den 250.000 Euro schweren Solo-Joker holte er sich in der siebenten von zehn Runden, in denen sein Lottoschein mitspielt. Und dabei verzeichnete er in allen bisherigen sechs Runden ebenfalls zumindest einen Lotto- bzw. LottoPlus-Gewinn. Die Gewinne reichten von der Zusatzzahl allein über Dreier und Vierer bis hin zu einem LottoPlus Fünfer. Und seine Quittung spielt noch drei Runden lang mit.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 7. März 2021

1 Sechser zu EUR 2.843.304,40 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 38.631,00 123 Fünfer zu je EUR 1.370,50 249 Vierer+ZZ zu je EUR 203,00 5.592 Vierer zu je EUR 50,20 7.345 Dreier+ZZ zu je EUR 17,20 92.867 Dreier zu je EUR 5,40 274.473 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 11 14 15 18 25 32 Zusatzzahl 36

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 7. März 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 69 Fünfer zu je EUR 6.275,40 3.814 Vierer zu je EUR 19,20 53.048 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 16 17 40 43 44 45

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 7. März 2021

1 Joker EUR 250.001,10 9 mal EUR 8.800,00 144 mal EUR 880,00 1.271 mal EUR 88,00 12.236 mal EUR 8,00 123.792 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 0 8 4 1 1 5

