Toto: Neunfachjackpot – 95.000 Euro warten

6 Zwölfer zu je rund 1.300 Euro

Wien (OTS) - Die Jackpot-Serie bei Toto hält weiter an, und die Gewinnsumme nähert sich bereits der 100.000-Euro-Marke. Neunmal in Folge gab es nun schon keinen Dreizehner, und damit geht es in der nächsten Runde um etwa 95.000 Euro.

Beim Zwölfer gab es sechs Gewinne zu je rund 1.300 Euro, aber nur fünf Gewinner, denn ein win2ay-User erzielte mit seinem Systemschein gleich zwei Zwölfer, da ihm ein „Zweierweg“ bei Spiel 2 (Ried gegen WAC) umgefallen ist. Ein weiterer win2day-User sowie ein Oberösterreicher waren jeweils per Quicktipp erfolgreich; sie scheiterten ebenso wie ein Tiroler, der das Systemspiel-Programm „System Champion“ verwendete, an Spiel 14 (Manchester City gegen Manchester United). Ein Steirer tippte seinen Zwölfer auf einem Normalschein, er scheiterte an Spiel 1, also am Wiener Derby.

In der Torwette heißt es im ersten Rang weiterhin Jackpot, da es abermals keinen Wettschein mit fünf richtigen Ergebnissen gegeben hat.

Annahmeschluss für die Runde 10A ist am Dienstag um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 9B

9fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 83.433,48 - 95.000 Euro warten 6 Zwölfer zu je EUR 1.259,70 74 Elfer zu je EUR 22,60 593 Zehner zu je EUR 5,60 1.911 5er Bonus zu je EUR 0,70

Der richtige Tipp: X 2 X 1 2 / 1 2 1 2 X 1 X X 2 2 X 2 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 63.545,52 Torwette 2. Rang: 5 zu je EUR 209,70 Torwette 3. Rang: 116 zu je EUR 11,30 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 144.278,42

Torwette-Resultate: 0:0 0:+ 1:1 2:1 0:1

