Start für „Sound@V“ 2021: Der große Musikpreis des ORF Vorarlberg

Insgesamt 20.000 Euro Preisgeld warten auf die Gewinnerinnen und Gewinner – jetzt anmelden unter vorarlberg.ORF.at

Wien (OTS) - Nach der äußerst erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wird am 9. Juli 2021 erneut der große Vorarlberger Musikpreis „Sound@V“ des ORF Vorarlberg verliehen, der gemeinsam mit der „Marke Vorarlberg“, dem „Wann & Wo“ und dem „poolbar-Festival“ ins Leben gerufen wurde. Geplanter Veranstaltungsort ist das Freigelände vor dem „Alten Hallenbad“ im Rahmen des „poolbar-Festivals“ in Feldkirch. In den vier Kategorien Pop/Rock, Alternative/Singer-Songwriter, Open Pool und Newcomer können Vorarlberger Bands und Soloacts ihr Bestes zeigen. Mit „Publikumsliebling“ und „Mundart“ werden zudem zwei Sonderkategorien ausgezeichnet. Des Weiteren wird ein Preis fürs „Lebenswerk“ verliehen. Insgesamt 20.000 Euro Preisgeld wartet auf die Gewinnerinnen und Gewinner.

Bewerbungsverfahren

Mitmachen können Vorarlberger Bands und Soloacts auf vorarlberg.ORF.at. Die Online-Anmeldung ist ab 8. März 2021 freigeschaltet, das Formular muss vollständig ausgefüllt sein. Zusendungen per E-Mail oder telefonische Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden. Der Einreichungszeitraum dauert bis 9. Mai 2021, spätere Einreichungen können nicht mehr angenommen und Nachfristen nicht genehmigt werden. Für die Sonderkategorien sind keine Einreichungen möglich. Die Anmeldung für „Sound@V“ ist kostenlos.

Hochkarätige Fachjury

Gemeinsam mit dem Online-Voting auf vorarlberg.ORF.at wählt eine international besetzte Fachjury die Sieger der jeweiligen Kategorien. Fix dabei sind bis jetzt die international erfolgreiche Schweizer Pop-Sängerin Stefanie Heinzmann, Musik-Journalistin Amira Ben Saoud (Tageszeitung „Der Standard“) und Musik-Produzentin Sophie Lindinger, die soeben mit dem Preis für das beste europäische Indie-Album des Jahres ausgezeichnet wurde.

Große Vorfreude

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Die erfolgreiche Premiere des ‚Sound@V‘ im letzten Jahr war ein weithin hörbares Klangfeuerwerk der Extraklasse! Über 100 Anmeldungen beweisen, dass heimische Bands und Soloacts auf Bühnen-Action hungrig sind. Das Preisgeld soll dazu beitragen, junge, talentierte Künstlerinnen und Künstler aus Vorarlberg in dieser herausfordernden Zeit zu unterstützen.“

Herwig Bauer, Gründer und Geschäftsführer poolbar-Festival: „Der erste Vorarlberger Musikpreis brachte würdige, nicht vom Streben nach Mainstream-Erfolg glatt gebürstete Siegerinnen und Sieger auf höchstem Niveau. Und das Beste ist: Das waren längst nicht alle. Wir wollen die guten, die kratzigen, die mutigen, die eigenartigen und die charismatischen Musikerinnen und Musiker des Landes ehren und stärken.“

Christian Lampert, Projektleitung „Marke Vorarlberg“: „Wir sind bei ‚Sound@V‘ erneut gerne mit dabei. Mit diesem Musikpreis unterstützen wir aktiv junge, aufstrebende Vorarlberger Musikerinnen und Musiker, die mit ihrer Qualität zu beeindrucken wissen und uns einen spannenden Abend bescheren werden.“

Anja Förtsch „WANN & WO“: „Wir freuen uns, dass ‚Sound@V’ vergangenes Jahr ein solcher Erfolg war und wir heuer als ‚WANN & WO‘ wieder dabei sind. Die Vorarlberger Musiklandschaft ist überaus dynamisch und wir sind gespannt, welche neuen Talente wir dieses Mal entdecken dürfen.“

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind alle Musikerinnen und Musiker, die in Vorarlberg geboren sind und/oder seit mehr als drei Jahren in Vorarlberg leben. Bands müssen zumindest ein Mitglied haben, das in Vorarlberg geboren wurde und/oder seit mehr als drei Jahren in Vorarlberg lebt. Es gibt kein Alterslimit. Die künstlerische Darbietung muss den vier Hauptkategorien zuordenbar sein. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Bands oder Soloacts, deren Performance überwiegend aus Eigenkompositionen besteht. Die eingereichten Titel dürfen vor maximal drei Jahren komponiert oder veröffentlicht worden sein. Die Sieger aus 2020 sind 2021 nicht teilnahmeberechtigt.

