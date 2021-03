„DIE.NACHT“: Ulrike Sterblich und Jürgen Melzer in „Willkommen Österreich“ am 9. März in ORF 1

Außerdem: Wiedersehen mit den „Pratersternen“ und der „Sendung ohne Namen“

Wien (OTS) - Das gemischte Doppel der gepflegten Fernsehunterhaltung, Stermann und Grissemann, treten in einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 9. März 2021, um 22.00 Uhr in ORF 1 zum Grand Slam der Pointen an. Nach dem Aufschlag betritt Tennis-Ass Jürgen Melzer den „Willkommen Österreich“-Center-Court und bleibt hoffentlich länger als drei Sätze. Außerdem begrüßen die beiden Autorin Ulrike Sterblich im Studio, langjährigen „Willkommen Österreich“-Fans noch als „Supatopcheckerbunny“ bekannt. Die Drüberreder von maschek. sorgen wie gewohnt für ein unterhaltsames Break und Russkaja haben eine rasante Schlussnummer in der Rückhand.

Gleich danach, um 23.15 Uhr, begrüßt Hosea Ratschiller bei den „Pratersternen“ den bereits legendären Alfred Dorfer, die bayrische Stimmungskanone Constanze Lindner, den oberösterreichischen Stoiker Benedikt Mitmannsgruber sowie den musikalisch hochbegabten Michael Großschädl auf der Bühne des Wiener Szenelokals Fluc. Und um 23.40 Uhr steht ein Wiedersehen mit der „Sendung ohne Namen“ zum Thema „Rausch“ auf dem „DIE.NACHT“-Programm.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Der Niederösterreicher Jürgen Melzer gehört im Einzel wie im Doppel zu den erfolgreichsten Tennis-Spielern des Landes. Gewohnt schlagfertig verrät Melzer, wie er nach dem Ende der aktiven Laufbahn in seinem neuen Job als sportlicher Leiter des Österreichischen Tennisverbandes punkten will.

Zu den drei „Austrian Boys“ gesellt sich schließlich Ulrike Sterblich, „The German Girl“. So heißt der neue Roman der vielseitigen Berliner Autorin, der in das pulsierende New York der Sechzigerjahre entführt. Auch eine kleine Zeitreise in die Anfänge von „Willkommen Österreich“ darf mit Ulrike Sterblich nicht fehlen, die in den ersten Sendungen als „Supatopcheckerbunny“ im Außen-Einsatz war.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at