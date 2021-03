SPÖ-Laimer: Mehr Frauen im Bundesheer für eine resiliente Gesellschaft

Positive Entwicklung setzt sich fort, es gibt jedoch viel zu tun

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer freut sich am heutigen Weltfrauentag über den Anstieg des Frauenanteils im österreichischen Bundesheer: „Für eine resiliente Gesellschaft und eine positive Gesamtmentalität im Bundesheer ist eine Erhöhung des Frauenanteils immens wichtig. Umso mehr freut es mich, dass der Anteil an AbsolventInnen an der Heeresunteroffiziersakademie im Steigen begriffen ist. Von einem angemessenen Frauenanteil sind wir jedoch noch weit entfernt.“ Im Februar 2020 waren von 686 AbsolventInnen 59 Frauen. „Das ist eine positive Entwicklung, es gibt jedoch noch viel zu tun“, so Laimer.**

„Wir wollen dafür sorgen, dass dieser Anteil auch in Zukunft weiter nach oben geht. Dazu müssen Frauen besser über Karrieremöglichkeiten im Bundesheer informiert werden. Die Angebote für sie, insbesondere bei den diversen Ausbildungsmöglichkeiten bis hin zur Offiziersausbildung müssen dabei ausgebaut und verbessert werden. Diese Ausbildung verlangt den AnwärterInnen viel ab, Frauen sollen nicht noch zusätzlich um ihren rechtmäßigen Platz im österreichischen Bundesheer kämpfen müssen. Er muss vielmehr zur Selbstverständlichkeit werden“, fordert Laimer. (Schluss) up/sd



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at