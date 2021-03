„Report“: Impfprobleme, Polit-Justiz, wenige Karenz-Väter und Streit um erneuerbare Energie

zu Gast im Studio: der ehemalige Justizminister und frühere VwGH-Präsident Clemens Jabloner

Impfprobleme

Das Ziel war durchaus optimistisch: Bis Ende März sollen 17 Prozent der Bevölkerung gegen Corona immunisiert sein. Derzeit haben nur sechs Prozent die erste Teilimpfung bekommen – die regionalen Unterschiede sind aber bemerkenswert. Denn jedes Bundesland ist selbst dafür verantwortlich, wie es die Impfungen organisiert. In einigen Bundesländern werden Lehrkräfte bereits geimpft, in anderen sind sie noch nicht an der Reihe. Yilmaz Gülüm und Sophie-Kristin Hausberger haben sich umgehört, woran es bei den Impfaktionen hakt.

Polit-Justiz

Mit den Ermittlungen gegen den ehemaligen ÖVP-Justizminister und jetzigen Verfassungsrichter Wolfgang Brandstetter stehen einmal mehr aktuelle und ehemalige Politiker im Visier der Justiz. Es geht um möglichen Amtsmissbrauch, juristisch: „Verdacht der Verletzung des Amtsgeheimnisses“. Sind Teile der Justiz und der Politik in Österreich in einem unstatthaften Naheverhältnis, gibt es eine unzulässige Freunderlwirtschaft? Und was würde die Einrichtung einer Generalstaatsanwaltschaft ändern? Martin Pusch und Stefan Daubrawa auf Spurensuche.

Dazu ist der ehemalige Justizminister und frühere VwGH-Präsident Clemens Jabloner live zu Gast.

Streit um erneuerbare Energie

Die Bundesregierung will bis zum Jahr 2030 die Energiewende schaffen, 100 Prozent Strom aus erneuerbarer Energie. Um das Ziel zu erreichen, müssen vor allem Solaranlagen massiv ausgebaut werden, österreichweit sind hunderte Projekte in Planung. Doch es ist Sand im Getriebe. Einige Bundesländer fürchten einen Wildwuchs von Photovoltaikanlagen und stehen auf der Bremse. Eine Kontroverse zwischen dem Burgenland und der Bundesregierung in dieser Frage konnte vor wenigen Wochen nur mit Mühe beigelegt werden. Und auch das entsprechende Gesetz für erneuerbare Energie (EAG) verzögert sich seit Monaten. Über die Mühen der Energiewende berichtet Eva Maria Kaiser.

Wenige Karenz-Väter

Während in Skandinavien 90 Prozent der Väter in Karenz gehen, sind es in Österreich rund 20 Prozent. Seit 1990 ist die Väterkarenz gesetzlich verankert. Doch die Zahl der Väter, die Kinderbetreuungsgeld beziehen, stagniert. Der Rechnungshof und Expertinnen bzw. Experten kritisieren, dass Männer in Österreich, wenn überhaupt, nur kurz zuhause bleiben. Der berufliche Wiedereinstieg von Frauen werde dadurch erschwert. Welche Anreize könnte es für längere Väterkarenzen geben, lassen sich skandinavische Modelle auf Österreich umlegen und wie geht es einem der ersten österreichischen Karenzväter und seiner mittlerweile 31-jährigen Tochter heute? Nicole Kampl berichtet.

