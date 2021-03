SJ: Romana Greiner als neue Frauensprecherin gewählt

Anlässlich des Internationalen Frauenkampftags am 8. März präsentiert die Sozialistische Jugend ihre neue Frauensprecherin.

Wien (OTS) - “Heute wie vor hundert Jahren ist es wichtig, für die Rechte und Chancen von Frauen aufzustehen. Vor allem in Zeiten einer Krise, in der die strukturelle Benachteiligung von Frauen einmal mehr deutlich wird”, sagt Romana Greiner, neue Frauensprecherin der Sozialistischen Jugend Österreich (SJ). Bei ihrer Wahl am Wochenende setzte sich Greiner mit rund 77,8% der Stimmen gegen eine Gegenkandidatin durch.

Zu ihrem Amtsantritt am Internationalen Frauenkampftag gibt sich Greiner kämpferisch: “Österreichische Manager verdienen teilweise an wenigen Tagen so viel, wie eine durchschnittliche Arbeiterin im ganzen Jahr. Gerade die Coronakrise zeigt uns jedoch seit mittlerweile über einem Jahr, wer die wahren Systemerhalterinnen in unserem Land sind: Menschen, die im Supermarkt an der Kassa stehen, in der Pflege arbeiten oder als Reinigungskräfte tätig sind - und damit vor allem Frauen. Kurz gesagt: Ohne Frauen geht in unserer Gesellschaft nix. Und das muss sich auch endlich wiederspiegeln.”

Erste Schritte sind demnach angemessene Löhne für Systemerhalter*innen, die gesetzliche Festschreibung von gleichem Lohn für gleiche Arbeit und vor allem eine Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden bei vollem Lohnausgleich. “Klar und deutlich sagen wir der Bundesregierung: Die Zeit der Ausreden ist vorbei! Wir Frauen verdienen mehr als nur billigen Applaus währender Coronakrise oder einen Strauß Blumen zum Weltfrauentag - wir verdienen Gleichberechtigung auf allen Ebenen. Und das muss sich auch am Gehaltszettel zeigen!”, so Greiner abschließend.



