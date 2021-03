FPÖ – Hauser: Tourismus öffnen – bei Ferienhäusern und -wohnungen beginnen!

Lockdown-Blockade der Regierung muss durchbrochen werden

Wien (OTS) - „Der permanente Lockdown unseres Tourismus durch die türkis-grüne Regierung muss durchbrochen werden, bevor nur mehr ein wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Scherbenhaufen übrigbleibt! Unsere Betriebe sind für eine sichere Öffnung bestens vorbereitet, die Covid-Konzepte liegen seit Herbst auf den Tischen“, erklärte der freiheitliche Tourismussprecher NAbg. Gerald Hauser.

„Unser Tourismus benötigt eine rasche Öffnung und Planungssicherheit mit logischen und transparenten Entscheidungen. So muss man sich wohl auch die Frage stellen, warum touristische Ferienwohnungen nicht vermietet werden können, obwohl der Gast ja in einer in sich geschlossenen Einheit ohne Kontakt zu anderen Gästen wohnt. Deshalb fordern wir Freiheitliche in einem ersten Schritt eine sofortige Öffnung der Ferienwohnungen, Chalets und Ferienhäuser – die Lockdown-Blockade der touristischen Wirtschaft muss endlich aufhören!“, betonte Hauser.

