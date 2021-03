21. Ausgabe des „Galerieführers Wald- und Weinviertel“

14 Ausstellungsorte präsentieren wieder zeitgenössische Kunst

St. Pölten (OTS/NLK) - Die soeben erschienene 21. Ausgabe des „Galerieführers Wald- und Weinviertel“ lädt Kunstinteressierte nach längerer Zeit wieder zu Begegnungen mit Kunst in und aus der Region. Im Zeitraum von März bis August 2021 präsentieren dabei engagierte Galeristinnen und Galeristen an 14 Ausstellungsorten zeitgenössische Kunstschaffende aus dem In- und Ausland. Unter Einhaltung aller pandemiebedingten Maßnahmen wird damit das Eintauchen in die Faszination von durch Künstlerhand geschaffene (Themen-)Welten aus dem unglaublich breiten Spektrum von Kunst endlich wieder möglich.

Der wertvolle Begleiter für alle Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhaber hat keine Rückseite, sondern zwei Coverseiten, eine für das Waldviertel und eine für das Weinviertel, eine Zusammenfassung aller Termine pro Viertel auf einen Blick inklusive. Eine Landkarte in der Mitte des Heftes bietet einen Überblick über alle Standorte und macht es ganz einfach, eine individuelle Tour zur bildenden Kunst zusammenzustellen.

Die halbjährlich erscheinende Informationsbroschüre der Kulturvernetzung NÖ ist online als Download unter www.kulturvernetzung.at (Menüpunkt „Kulturinteressierte“), kostenlos in allen beteiligten Galerien, bei 160 Veranstaltern im Wein- und Waldviertel (sobald diese wieder öffnen dürfen) oder direkt bei der Kulturvernetzung NÖ unter 02572/20250 und e-mail weinviertel @ kulturvernetzung.at erhältlich.

