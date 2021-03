Carsten Jancker geht unter die Podcaster

Wien (OTS) - Die Krone verbindet – und steht schon seit jeher für seine Leserinnen und Leser immer mitten im Fußballgeschehen.

Carsten Janckers Erfolgsliste scheint endlos zu sein: Vize-Weltmeister, Weltpokalsieger, Champions League Sieger, Vierfacher Deutscher Meister, zweifacher DFB-Pokalsieger, Österreichischer Meister. Der Ex-Kicker brachte es in seiner Karriere immerhin auf 148 Einsätze für den FC Bayern München und durfte 33 Mal für das Deutsche Nationalteam auflaufen. Auch in Österreich ist die Fußball-Legende einem breiten Publikum ein Begriff. Nach dem Abpfiff einer sehr erfolgreichen Laufbahn auf dem grünen Rasen folgt jetzt der Anpfiff für eine neue Karriere abseits des Fußballplatzes. Gemeinsam mit Krone.tv und MHsportsmarketing geht Carsten Jancker nun unter die Podcaster – mit seiner eigenen Kombination aus Podcast und TV-Talk-Show. Der passende Name lag auf der Hand:



„MyPodCarsten“ heißt der rund 50 Minuten lange hybride Podcast und bietet eine spannende Mischung aus Ideen, Storys und einzigartigen Perspektiven, die nicht unbedingt immer sportlicher Natur sind. „MyPodCarsten“ vereint dabei einen der besten Stürmer seiner Zeit mit Menschen aus den verschiedensten Bereichen des professionellen Sports und des öffentlichen Lebens. Dabei entstehen kurzweilige Hintergrundgespräche zu Themen, die nicht nur eingefleischte Fußballfans interessieren.



Zu sehen ist “MyPodCarsten“ immer montags zur Primetime auf Krone.tv. Wie auch schon am Fußballfeld gewohnt, wird auch im Fernsehen der Anpfiff um 20.15 Uhr sein. Die Premiere zeigt Krone.tv am Montag, den 8. März 2021, gleich in einer Doppelfolge.

Neben Satellit, terrestrisch und den bekannten Kabelnetzen, ist das Programm von Krone.tv auch im Livestream verfügbar. Für all jene die nicht live dabei sein können reicht in Klick in die TVthek, erreichbar unter Krone.tv.

