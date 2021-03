ANSCHOBER: Zahl der COVID-Erkrankten in Spitälern und Intensivstationen steigt deutlich an - starke regionale Unterschiede

Wien (OTS) - Als Folgewirkung der steigenden Infektionszahlen in Österreich steigt nun auch die Zahl der COVID-Erkrankten in Spitälern und Intensivstationen wieder deutlich an: in Österreichs Spitälern befinden sich derzeit 1522 COVID-PatientInnen in medizinischer Betreuung, davon 331 in Intensivstationen. Das ist ein Zuwachs von 75 Hospitalisierten, beziehungsweise davon 17 Schwer-Erkrankten in Intensivbetreuung. Im Vergleich zur Vorwoche ist dies innerhalb einer Woche ein Zuwachs von 14 Prozent in den Intensivstationen.

Auffällig sind starke regionale Schwankungen bei dieser Entwicklungen - es scheint derzeit vor allem Ostösterreich stärker betroffen zu sein.

