AVISO ExpertInnengespräch AK Schulkostenstudie mit neuer Corona-Sonderauswertung - 10.3., 10:30h

Psychisch-emotionale Belastungen steigen weiter, hohes Maß an Unzufriedenheit unter Eltern

Wien (OTS) - Die Arbeiterkammer weiß um die hohe Belastung von Kindern und Jugendlichen und von ihren Eltern in der Pandemie. Um ihren Bedürfnissen Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu geben und Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Situation einzufordern, werden Eltern seit Beginn der Pandemie laufend von der AK befragt; im März 2020 3.563 Eltern mit 5.390 Schulkindern. Seit Herbst 2020 wird eine Panelstudie zu Schulkosten mit ursprünglich 8.156 angemeldeten Eltern durchgeführt. Aus den Sonderbefragungen geht ganz klar hervor, dass die vielen Wochen des Lockdowns und die damit verbundenen Schließungen der Schulen die Familien sehr stark belasten haben. Neben den familiären Belastungen zeigt sich unter den befragten Eltern auch ein hohes Maß an Unzufriedenheit mit der Kommunikation über und den Umgang mit Covid-19 Maßnahmen seitens der Politik.

Die AK präsentiert im Rahmen eines ExpertInnengespäches aktuelle Detailergebnisse aus der Sonderbefragung.

