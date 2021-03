Vier Verkehrstote in der vergangenen Woche

33 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 7. März 2021

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Pkw-Mitfahrer, ein Pkw-Lenker und ein Fußgänger bei drei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 3. März 2021, im Bezirk Horn, Niederösterreich, bei dem eine Pkw-Lenkerin getötet wurde. Die 42-jährige geriet mit ihrem Pkw links in den Gegenverkehrsbereich und prallte frontal gegen ein Sattelzugfahrzeug. Der Pkw drehte sich in weiterer Folge um die eigene Achse, prallte gegen die Leitschiene und kam anschließend entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Das Sattelzugfahrzeug prallte gegen die linksseitige Leitschiene und kam dort zum Stillstand. Die 42-jährige verstarb im Krankenhaus aufgrund ihrer schweren Verletzungen. Am Wochenende verunglückten drei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Drei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße und einer auf einer Landesstraße ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Kärnten und je einer in Niederösterreich und in Oberösterreich beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je einem Fall Übermüdung und Fehlverhalten des Fußgängers. Bei einem Verkehrsunfall konnte die vermutliche Ursache bisher noch nicht geklärt werden. Ein tödlicher Verkehrsunfall waren ein Alleinunfall.

Vom 1. Jänner bis 7. März 2021 gab es im österreichischen Straßennetz 33 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2020 waren es 52 und 2019 waren es 44.

