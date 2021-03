Schweiz Tourismus bringt Frauen ganz nach oben

Schweiz Tourismus lanciert am Weltfrauentag die Initiative 100% Women. Von Frauen für Frauen geschaffen, mit dem Ziel, diese zu verbinden und ihnen Perspektiven auf neue Erlebnisse zu geben.

Angebote von Frauen für Frauen

Ab dem 8. März werden auf MySwitzerland.com/women rund 230 Angebote und Events präsentiert, die sich ausschließlich an Frauen richten. Die Erlebnis-Angebote – die von wenigen Stunden bis zu mehreren Tagen dauern – sind allesamt von Frauen geführt. Ein Schwerpunkt liegt auf „Women-Only“-Angeboten im Outdoorbereich. So zum Beispiel die fünftägige Hochtour im Monte-Rosa-Massiv (Wallis) der Mammut Alpine School, die von der Profi-Alpinistin und Bergführerin Caro North geführt wird. Oder das Frauenpower-Erlebnis im Engadin (Graubünden), bei dem Einsteigerinnen abwechslungsreiche Tage bei Klettern und Yoga mit einer Bergführerin verbringen. In Villigen (Aargau Region) wird es gemütlicher: Dort lädt Winzerin Judith Schödler zur Weindegustation für Frauen ein. Bei der „Ladies Night“ lernen die Teilnehmerinnen aus erster Hand den naturnahen Rebbau kennen, der auf dem Schödler Weingut gepflegt wird. Auf einem gemütlichen Spaziergang erfahren sie darüber hinaus viel Wissenswertes zum Alltag der Winzerin. www.MySwitzerland.com/women, https://www.ots.at/redirect/mammutalpineschool

100% Women Peak Challenge

Parallel zur Angebotsplattform MySwitzerland.com/women startet eine außergewöhnliche Herausforderung: Auf der 100% Women Peak Challenge werden reine Frauenseilschaften dazu aufgerufen, bis zum 8. September 2021 die 48 höchsten Gipfel der Schweizer Alpen zu besteigen. Dabei steht nicht der Wettbewerb gegeneinander, sondern das gemeinsame Erlebnis im Zentrum. Eine der Botschafterinnen der Kampagne ist die österreichische Mammut Pro-Athletin Nadine Wallner.

Auch prominente Teilnehmerinnen treibt es auf die Spitze: Im Juli erfüllt sich die Sängerin Beatrice Egli mit der Besteigung des Matterhorns einen Herzenswunsch. Und die erste saudi-arabische Bergsteigerin auf dem Mount Everest, Raha Moharrak, erklimmt nun auch den höchsten Gipfel der Schweiz: die Dufour-Spitze. Ziel der Aktion ist es, auch sportliche Frauen mit wenig Erfahrung im Bereich Alpinismus für den Bergsport zu motivieren.

Partner der 100% Women Peak Challenge sind neben Schweiz Tourismus der Schweizer Alpen-Club SAC, der Schweizer Bergführerverband und der Schweizer Outdoor-Brand Mammut. Eine interaktive Landingpage begleitet die Aktion und zeigt die Teilnehmerinnen fortlaufend in Aktion. Peakchallenge.myswitzerland.com

