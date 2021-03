Start der 6. Staffel "Uschi hoch zu Beet": 33-mal typisch burgenländisch

Der Podcast mit Uschi Zezelitsch zum Nachhören auf burgenland.ORF.at

Eisenstadt (OTS) - Das Jubiläum "100 Jahre Burgenland" geht auch an den Beeten und Töpfen der Kräuterhexe Uschi Zezelitsch nicht spurlos vorbei. Im kommenden Gartenjahr von „Uschi hoch zu Beet“ würdigt die Pflanzenfachfrau ihr Heimatland mit der Präsentation typisch burgenländischer Pflanzen. Die neue Saison mit 33 Folgen startet am Dienstag, dem 9. März 2021, in allen Medien des ORF Burgenland.

Für die Auswahl jener 33 Pflanzen, die es ins Fernsehen schaffen, startete Uschi Zezelitsch einen Aufruf über die "sozialen Medien" und fragte Interessierte nach ihren ganz persönlichen typisch burgenländischen Pflanzen. Zu ihren eigenen Lieblingen zählen das Wildkraut "Headarm" (Vogelmiere), das "Kudlkraut" (Thymian), der seltene Diptam, der Safran, die fast vergessene "Mäupia" (Maulbeere), die süße „Ananas“ (Erdbeere) und der Kren. Letzterer ist außerdem "Pflanze des Jahres 2021".

Neu in diesem Jahr ist der "Uschi hoch zu Beet"-Podcast für alle, die gerne mehr über die einzelnen Pflanzen, Tipps und Rezepte wissen wollen. Der Podcast ist auf burgenland.ORF.at und allen gängigen Plattformen zu finden. Eingekleidet mit einer neuen "Blaudruck"-Gartenschürze wird Uschi Zezelitsch in der 6. Staffel von "Uschi hoch zu Beet" der burgenländischen Pflanzenwelt alle Ehre machen.

Die Beiträge entstehen in und um Uschis Villa Himmelrot. In den ersten Folgen widmet sich Uschi Zezelitsch der Vogelmiere, dem Thymian und dem Schnittlauch.

Die Serie ist ab 9. März 2021 jeden Dienstag

- im "Radio Burgenland Vormittag" ab 9.00 Uhr zu hören,

- nach "Burgenland heute" um ca. 19.20 Uhr zu sehen und

- auf burgenland.ORF.at nachzulesen (inkl. Rezepte und Podcast).

- Auf burgenland.ORF.at und tvthek.ORF.at sind die Folgen zum Nachsehen abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Burgenland

Barbara Marchhart

02682/700/27447

barbara.marchhart @ orf.at

http://burgenland.ORF.at