dieNikolai Wachau: 500.000 Plastikverpackungen eingespart

5-jähriges Bestehen: Weltweit einzige Demeter-Traubenkosmetik aus Bezirk Krems-Land zieht Nachhaltigkeits-Bilanz

Mautern, Wachau (OTS) - dieNikolai, die weltweit einzige Demeter-zertifizierte Traubenkosmetik, feiert ihr 5-jähriges Bestehen. Zum ersten großen Meilenstein des jungen Unternehmens zieht Firmengründer, Nikolaihof-Filius Martin Saahs, eine erste Bilanz. “Vor fünf Jahren haben wir die ersten Naturkosmetikprodukte, die aus den ungenutzten Rohstoffen der Weingärten des Nikolaihofs hergestellt werden, ausgeliefert. Mittlerweile sind unsere reinen Naturkosmetik-Produkte in neun Ländern in über 150 Bio- und Naturläden und Reformhäusern vertreten.” erzählt Saahs stolz.

“Alle unsere Produkte werden in wiederverwendbaren Materialien wie Glas oder Alu verpackt, um auf Plastik zu verzichten. So wird nicht nur die Umwelt geschützt, sondern auch sichergestellt, dass die Produkte nicht durch Mikroplastik, Weichmacher oder andere Chemikalien im Plastik verunreinigt werden. In den ersten fünf Jahren konnten wir so über 500.000 Plastikverpackungen einsparen” , erklärt Saahs. Geschützt werden sollen vor allem die wertvollen, von Hand verarbeiteten Rohstoffe aus den eigenen Weingärten: Traubenkernöl, Lindenblüten, Holunderkernöl, etc. sind nämlich nicht nur wertvolle Öle für unsere Haut, sondern werden frisch geerntet und direkt verarbeitet, weshalb lange Transportwege wegfallen.

Auch in der Krise ist Qualität gefragt

Rückblickend seien die fünf Jahre - so Saahs - durchaus herausfordernd gewesen. “Das Krisenjahr 2020 war wohl für niemanden am Markt leicht. Wir merken nach wie vor, dass es im Einzelhandel an Frequenz und Kauflust fehlt. Trotzdem sehen wir, dass regionale, österreichische Produkte auch in der Krise gefragt sind. Noch dazu konnten wir uns als junges Unternehmen rasch anpassen und waren in unseren Strukturen flexibel” , so Saahs, der auf eine Verbesserung in der wärmeren Jahreszeit hofft. “Dann lohnt es sich doppelt die Wachau zu besuchen, wo man jetzt nicht nur großartige Weine, sondern auch Kosmetik probieren kann.” scherzt der Kosmetikhersteller.

