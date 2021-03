MTD-Berufe: Alarmierende Zustände am Weltfrauentag

Ungleichbehandlung und Einkommensunterschiede

Wien (OTS) - In der Berufsgruppe der gehobenen medizinisch-technischen-Dienste (MTD) – Biomedizinische Analytikerinnen, Diätologinnen, Ergotherapeutinnen, Logopädinnen, Physiotherapeutinnen, Orthoptistinnen und Radiologietechnologinnen – sind 83% der Berufsangehörigen weiblich.

Frauen in systemerhaltenden Berufen stehen in Zeiten der COVID-19-Pandemie unter erhöhtem Druck. Neben der grundsätzlich schon großen Verantwortung ihrer Tätigkeit tragen sie eine weitere Last: Sie sind gesundheitlicher Gefährdung ausgesetzt. Insbesondere Angehörige von MTD-Berufen, die zu 83 Prozent von Frauen ausgeübt werden, trifft die Krise mit voller Wucht – nicht zuletzt durch die teilweise Notwendigkeit des Körperkontakts bei der Behandlung von Patienten und Patientinnen.

Schwangere Freiberufliche? Pech gehabt

Freiberuflich tätige Schwangere sind pandemiebedingt einem großen gesundheitlichen Risiko und starkem Einkommensverlust ausgesetzt. Schwangere, die als Selbstständige freiberuflich arbeiten, wurden und werden von der Politik seit Monaten im Stich gelassen. Für angestellte Tätige gibt es eine Regelung zur Freistellung aufgrund von COVID-19 (§ 3a Mutterschutzgesetz). Für selbstständige Kolleginnen gibt es eine solche gesetzliche Regelung nicht. „Diese Ungleichbehandlung muss abgefedert werden, beispielsweise mit der Möglichkeit eines vorzeitigen Wochengeldes. Als Repräsentantin der MTD-Berufe muss ich mein Unverständnis im Umgang der Bundesregierung mit schwangeren freiberuflich tätigen MTD-Kolleginnen zum Ausdruck bringen und fordere dringend eine Nachjustierung“, kritisiert Gabriele Jaksch, Präsidentin des Dachverbandes MTD-Austria.

Durch die Vielzahl der Frauen in MTD-Berufen sind auch die grundsätzlich bestehenden Einkommensunterschiede ein wesentliches Thema für MTD-Austria. Der signifikante geschlechtsspezifische Verdienstunterschied mit einer Differenz von 19,3 Prozent wird von Jaksch schlichtweg nicht weiter geduldet: „Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, erreichen wir im Jahr 2485 eine Einkommensgerechtigkeit.“ MTD-Austria fordert eine Einkommensgerechtigkeit für alle MTD-Berufsangehörigen.

