Weltfrauentag: Frauenpower gegen Brustkrebs

Anlässlich des Weltfrauentags startet Novartis gemeinsam mit österreichischen Ärztinnen den Podcast „Powerfrauen für Brustkrebs – Frauenpower gegen Brustkrebs“

Appell weiterhin Brustkrebs-Vorsorgeuntersuchungen und ärztliche Termine trotz der COVID-19 Pandemie wahrzunehmen



Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen mit jährlich rund 5.500 Neuerkrankungen in Österreich.(1) Das rechtzeitige Erkennen der Krankheit kann Leben retten - deshalb ist Vorsorge unverzichtbar. Die Heilungsraten und die Überlebenszeit bei Brustkrebs haben sich dank Früherkennung und Fortschritten in der Therapie in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert.(2) Im Zeitraum von März bis April vergangenen Jahres wurden während des ersten Lockdowns jedoch 40 Prozent weniger Mammakrazinome entdeckt und die Frequenz der Screeninguntersuchungen ging an manchen Standorten um 70 bis 80 Prozent zurück.(3) Auch wenn Untersuchungen teilweise nachgeholt werden konnten(3), begleitet die COVID-19 Pandemie seit einem Jahr auch jene Frauen, die bereits von Brustkrebs betroffen sind. Die Diagnose Brustkrebs stellt einen tiefen Einschnitt ins Leben der betroffenen Frauen und ihrer Familien dar. Brustkrebs trifft manchmal Frauen in der Blüte ihres Lebens, wenn sie ihre berufliche Karriere aufbauen und eine Familie gründen. Viele Familien sind zudem auf die soziale und wirtschaftliche Unterstützung von Frauen angewiesen. Die Einschränkung dieser Unterstützung durch die Krankheit hat deshalb erhebliche negative Auswirkungen. Die Pandemie hat diese Unsicherheiten noch verstärkt.



Powerfrauen für Brustkrebs

Das öffentliche Bewusstsein über Brustkrebs zu stärken und Betroffene zu unterstützen ist Novartis ein großes Anliegen. Gemeinsam mit Expertinnen aus Österreich hat Novartis deshalb die Aktion „Frauenpower für Brustkrebs – Powerfrauen gegen Brustkrebs“ ins Leben gerufen, um auch jene Frauen vor den Vorhang zu holen, die einen wesentlichen Beitrag für die Lebensqualität von Frauen mit Brustkrebs leisten. In 8 Podcastfolgen beantworten die Ärztinnen unter anderem Fragen zu Psychoonkologischen Themen, zur Lebensqualität und zur Forschung im Bereich der personalisierten Medizin für Brustkrebs. „Wichtige Vorsorgeuntersuchungen und ärztliche Termine wurden durch die COVID-19 Pandemie verschoben oder teilweise nicht wahrgenommen. Viele unserer Patientinnen mit Brustkrebs leiden unter der zusätzlichen Isolation und Unsicherheit. In dieser Situation ist es umso wichtiger, Informationen zu bieten, um unseren Patientinnen wieder die gewohnte Sicherheit und Vertrauen geben zu können. Wir wollen die Patientinnen zunehmend wieder auffordern Vorsorgeuntersuchungen und ärztliche Termine wahrzunehmen, um wieder gezielte und adäquate Versorgung gewährleisten zu können. Diese Podcast-Serie bietet dazu unseren Patientinnen relevante Informationen, zusammengefasst von österreichischen Expertinnen“, erklärt Prof. Priv.-Doz. Dr. Marija Balic, MBA von der Medizinischen Universität Graz. „Seit mehr als 25 Jahren engagieren wir uns bei Novartis im Bereich Brustkrebs und forschen weiter an innovativen Therapien – für mehr Zeit und Lebensqualität. Die Willensstärke dieser Frauen – sei es die der Patientinnen oder Ärztinnen, die gegen Brustkrebs kämpfen und sich für die bestmögliche Behandlung einsetzen, ist dabei eine große Inspiration für uns. Wir sind sehr dankbar dafür, diese Frauenpower nun zu verbinden und uns gemeinsam stark zu machen“, ergänzt Tuba Albayrak, MBA, General Manager Novartis Oncology Österreich.



Die ersten Podcastfolgen sind unter www.novartis.at/brustkrebs abrufbar und werden laufend aktualisiert.

Über die Website www.stark-mit-brustkrebs.at finden Betroffene und Angehörige weiterführende Informationen zur Erkrankung, praktische Tipps für das Arzt-Gespräch als auch weitere Anlaufstellen für Unterstützung.

