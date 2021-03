Mercato Rosso: Frauen: Krisenmeisterinnen. Seit immer!

Zu Gast bei SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak ist Lena Jäger, Projektleiterin und Sprecherin des Frauen*Volksbegehrens 2.0.

Wien (OTS/SPW) - Morgen, am 8. März, ist der Internationale Frauentag – heuer mehr denn je ein ganz besonders wichtiger Tag. Denn die Corona-Pandemie hat eindrücklich gezeigt, dass wir von echter Gleichstellung noch weit entfernt sind. Von Tag eins an waren es vor allem Frauen, die die Krise besonders zu spüren bekommen haben. Sei es, wenn es um die Doppel- und Dreifachbelastungen von Frauen mit Homeoffice, Homeschooling und Haushalt geht, oder darum, dass es ganz besonders Frauen sind, die in systemrelevanten Berufen tätig sind: Als Angestellte im Lebensmittelhandel, als Pflegekräfte oder als Pädagoginnen. Es hat sich gezeigt: Frauen sind wahre Krisenmeisterinnen! Als Gast am „Mercato Rosso“ begrüßt SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak passend zum Sendungsthema Lena Jäger, die als Mitinitiatorin, Projektleiterin und Sprecherin des Frauenvolksbegehrens 2.0 an vorderster Front für mehr Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung von Frauen kämpft. Und auch die Musikauswahl steht diesmal ganz im Zeichen des Internationalen Frauentags: Mit Musik von spannenden österreichischen Künstlerinnen.

Die Sendung ist ab sofort unter https://mercatorosso.wien abrufbar.

Ein Jahr Corona: Nächste Sendung am 21. März 2021

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr wurde in Österreich der erste Lockdown verhängt. Vieles hat sich seither auf allen Ebenen unseres Lebens getan – auch unsere psychische Gesundheit hat einiges einstecken müssen. Welchen mentalen Herausforderungen sich Erwachsene, aber auch Kinder, angesichts der Krise täglich stellen müssen, darum geht es in der nächsten Sendung am „Mercato Rosso“. Isolation und Vereinsamung, Überlastung und Überforderung sind nur einige wenige Schlagworte, über die Barbara Novak mit ihren Gästen Dr. Georg Psota, Chefarzt der Psychosozialen Dienste in Wien, und Dr.in Birgit Mathon, MAS, Psychotherapeutin, Autorin und Dirigentin, sprechen wird. Fragen zur Sendung werden gerne unter redaktion @ mercatorosso.wien entgegengenommen.

Über „Mercato Rosso“

Barbara Novak lädt zu Gespräch und Musik auf den „Mercato Rosso“. Im traditionellen Radioformat – als Podcast verfügbar – dreht sich hier alles um Menschen, Meinungen und eine feine Wiener Musik-Melange. Am „Mercato Rosso“ wird über brennende Themen unserer Zeit gesprochen. Mit dabei zwei Gäste – eine Expertin bzw. ein Experte zum jeweiligen Schwerpunktthema und eine Vertreterin bzw. ein Vertreter aus dem Kunst- und Kulturbereich. Dazu wird Musik gespielt, vor allem von heimischen Künstler*innen. Abrufbar ist die Sendung als Podcast alle zwei Wochen ab Sonntagvormittag über www.mercatorosso.wien. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien