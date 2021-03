Köstinger: „Wahlergebnis bestätigt Arbeit des Bauernbundes – Gratulation an Präsident Moosbrugger“

Harte Arbeit von Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger und seinem Team für die Bäuerinnen und Bauern wurde mit starkem Wahlergebnis belohnt.

Wien (OTS) - In Vorarlberg fand in den vergangenen Wochen die Landwirtschaftskammerwahl statt. Bäuerinnen und Bauern sowie Grundeigentümer haben ihre Vertretung neu gewählt. Den Bauernbund führte Spitzenkandidat und amtierender Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger in die Wahl. „‘In schwierigen Zeiten verlässliche Wege beschreiten‘ war das Motto des Vorarlberger Bauernbundes. Kein anderer hat sich in der Corona-Krise so für unsere Bäuerinnen und Bauern stark gemacht wie Josef Moosbrugger. Er ist maßgeblich dafür mitverantwortlich, dass wir gemeinsam die Landwirtschaft auch in der Krise bestmöglich unterstützen konnten. Das Wahlergebnis ist nicht nur eine Bestätigung für den Bauernbund, sondern vor allem auch eine Wertschätzung für seine harte und unermüdliche Arbeit für die Bäuerinnen und Bauern“, freut sich Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger über das Ergebnis.

Auch der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior, zeigt sich höchst erfreut über das große Vertrauen der Wählerinnen und Wähler in den Vorarlberger Bauernbund: „Herzliche Gratulation dem Bauernbund zu den großartigen Ergebnissen bei der Landwirtschaftskammerwahl! Ich danke allen Funktionärinnen und Funktionären, insbesondere Präsident Josef Moosbrugger, für ihren langjährigen, engagierten Einsatz für die Vorarlberger Bäuerinnen und Bauern und wünsche alles Gute sowie viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben.“

Die Rahmenbedingungen waren auch für diesen Wahlgang naturgemäß nicht leicht. Die Corona-Krise hat auch die Landwirtschaft in manchen Bereichen schwer getroffen. Durch den Totalausfall im Tourismus, aber auch durch die schwierige Marktsituation steht die Landwirtschaft unter Druck. „Mit Josef Moosbrugger haben wir in der Landwirtschaftskammer – auch auf Bundesebene - einen starken Partner in der landwirtschaftlichen Interessensvertretung, so Köstinger. „Die gemeinsam erzielten Erfolge haben auch die Bäuerinnen und Bauern überzeugt, dass sie sich jederzeit auf ihre Vertretung verlassen können. Vom Waldfonds über das Entlastungspaket im Sozialversicherungs- und Steuerbereich bis hin zum Verlustersatz für indirekt Betroffene in der Landwirtschaft, Josef Moosbrugger kämpft über alle Verbände und Branchen hinweg für die Landwirtschaft in Vorarlberg, als LKÖ-Präsident aber auch für die Landwirtinnen und Landwirte in ganz Österreich. Er hat sich dieses Wahlergebnis verdient, ich gratuliere ihm von Herzen zu diesem Ergebnis. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit im Sinne unserer Familienbetriebe für die Land- und Forstwirtschaft in Österreich“, so Köstinger abschließend.

