NEOS: Klarheit über Ferienschule und Matura fehlt immer noch

Martina Künsberg Sarre: „Der Bildungsminister soll Verantwortung übernehmen und endlich für Klarheit bei Matura und Ferienschule sorgen!“

Wien (OTS) - "Offenbar ist immer noch unklar, ob und wie die Lernbetreuung in den Osterferien stattfinden und ablaufen soll. Dazu erreichen uns viele Anfragen", warnt NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre im Zusammenhang mit der vom Bildungsminister angekündigten Lernbetreuung in den Semester- und Osterferien. "Wenn wieder alles so kurzfristig und intransparent angesetzt wird wie bei der Semesterschule, darf man sich nicht wundern, wenn das Angebot nicht entsprechend angenommen wird." Was es brauche, seien klare Informationen und die entsprechende Kommunikation dazu, "damit Schülerinnen Schüler sowie ihre Eltern auch wissen, wie das Unterstützungsangebot genau aussieht und wie es angenommen werden kann", betont Künsberg Sarre weiter.

"Zudem besteht auch bei den Maturantinnen und Maturanten noch immer große Unsicherheit, was genau bei der diesjährigen Matura auf sie zukommen wird. Es steht nach wie vor nicht fest, ob die mündliche Matura nun verpflichtend, optional oder gar nicht stattfinden wird", so die Bildungssprecherin der Neos. „Kindern und Jugendlichen wurde im letzten Jahr viel abverlangt. Ihr Leben ist in vielen Bereichen auf den Kopf gestellt. Sie haben auf vieles verzichtet. Gerade deshalb ist es umso wichtiger, dass wir Erwachsenen Verantwortung übernehmen und dort, wo es möglich ist, für Klarheit sorgen. Im Fall der Matura ist hier eine rasche Entscheidung des Bildungsministers gefragt!“

