Wiener ÖVP Frauen zum Frauentag: Alltagsheldinnen vor den Vorhang holen!

Anlässlich des internationalen Weltfrauentages möchten die Wiener ÖVP Frauen allen Jonglierkünstlerinnen und Alltagsheldinnen Danke sagen.

Wien (OTS) - "Gerade in der Zeit der Corona Pandemie zeigen Frauen, welche großartigen Jonglierkünstlerinnen sie sind. Seit einem Jahr nun kämpfen wir mit der Corona-Pandemie und Frauen leisten nicht nur in ihren Familien enormes, sondern sind auch tragende Säulen in den Schlüsselberufen", so die Frauensprecherin der Neuen Volkspartei Wien, Sabine Schwarz. Besonders hoch ist der Frauenanteil in Bildungsberufen, im Handel als auch Gesundheitsberufen.​

Das Virus hat eine Vielzahl von Maßnahmen mit sich gebracht, die unser Leben dramatisch beeinflussen: Lockdown, Homeoffice, Homeschooling und vieles mehr.

Die Bundesregierung reagierte und reagiert rasch und unterstützt Frauen mit Maßnahmen, wie z.B. bei der Härtefallregelung für Alleinerziehende, bei Maßnahmen im Arbeitsmarkt - wo ein großer Schwerpunkt auf die Förderung von Frauen gelegt wird, oder auch bei der Regelung von Sonderbetreuungszeiten.

Der Wiener Gender Pay Gap lag 2020 bei 13,7 Prozent und dies bedeutet immer noch, dass Frauen in Wien durchschnittlich 7.570 Euro weniger als Männer verdienen. Wir haben noch einiges zu tun, um diesen Gap zu schließen und fordern gleichen Lohn, für gleiche Arbeit !

Wir sagen Danke an alle Frauen, die Familie und Beruf tagtäglich so unfassbar stark meistern.

Die Wienerinnen sagen aber nicht nur Danke, sondern holen auch die Alltagsheldinnen mit ihrer neuen Kampagne vor den Vorhang. Der Start ist am 8. März im sozialen Netz. Es ist für uns selbstverständlich, dass sich Frauen auch bei Frauen bedanken und gegenseitig unterstützen und sichtbar machen. Denn, für alle ist spürbar, dass Frauen unsere Gesellschaft in der Krise zusammenhalten.

