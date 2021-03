„Sport am Sonntag“ live aus Oberstdorf mit den WM-Highlights

Am 7. März um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Karoline Rath-Zobernig präsentiert „Sport am Sonntag“ am 7. März 2021 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Ski nordisch: Die Highlights der WM in Oberstdorf

Siegertypen und Pechvögel – Erfolge, Enttäuschungen und Aufreger der WM.

Ski alpin: Die Speed-Asse in Saalbach-Hinterglemm

Doppel-Weltmeister Vincent Kriechmayr und Co. beim Heimweltcup.

Snowboard: Das Erfolgsgeheimnis der Österreicher

Jahrzehntelang an der Weltspitze: Rekord-Weltmeister Benjamin Karl und seine Teamkollegen.

Leichtathletik: Die Hallen-EM in Polen

Sieben österreichische Athleten und Athletinnen kämpfen in Torun um Medaillen.

Segeln: Faszination America’s Cup

Italien fordert Titelverteidiger Neuseeland: Die Geschichte, die Stars und die spannendsten Duelle der ältesten Segelregatta der Welt.

