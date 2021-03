Bezirksmuseum Wieden ab Dienstag wieder geöffnet

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Wieden (4., Klagbaumgasse 4) ist bis Montag, 8. März, wegen einer umfassenden Überarbeitung der bezirksgeschichtlichen Dauer-Ausstellung gesperrt. Der seit 1. Mai 2017 amtierende ehrenamtliche Museumsleiter Philipp Maurer hat mit seinem Team eine neue spannende Präsentation über das Mittelalter geschaffen. Über die Habsburger und über den 2. Weltkrieg berichten die Museumsleute in 2 weiteren neuen Dokus. Ab Dienstag, 9. März, ist das Bezirksmuseum Wieden wieder bei freiem Eintritt zugänglich. Die Öffnungsstunden: Dienstag von 10.00 bis 12.00 Uhr und Mittwoch von 16.30 bis 18.30 Uhr. Die Gäste müssen Corona-Regeln beachten (FFP2-Maske, Desinfektion, Abstand, limitierte Publikumsanzahl).

Die freiwilligen Bezirkshistorikerinnen und Bezirkshistoriker legen Fotos, Texte, Collagen, Schriften und Original-Objekte, zum Beispiel eine kostbare Madonnenfigur, vor. An Feiertagen und an schulfreien Tagen und in den Sommer-Monaten Juli/August ist das Museum geschlossen. Beantwortung von Anfragen: Telefon 581 24 72 (während der Öffnungszeiten). Informationen via E-Mail: bm1040@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Wieden: www.bezirksmuseum.at

Kultur im 4. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/wieden/

