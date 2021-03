„Heimat Fremde Heimat“ im Zeichen des Weltfrauentags – am 7. März um 13.30 Uhr in ORF 2

Unterstützung bei Schwangerschaftsabbruch, Kampf gegen Genitalverstümmelung und Humor mit Aida Loos & Denice Bourbon

Wien (OTS) - Anlässlich des Weltfrauentags (Details zum ORF-Programmschwerpunkt unter presse.ORF.at) präsentiert Marin Berlakovich das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 7. März 2021, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Unterstützung bei Schwangerschaftsabbruch

Die Initiative „Ciocia Wienia“, auf Deutsch „Wiener Tanten“, bietet polnischen Frauen Hilfe beim Schwangerschaftsabbruch im Ausland an. Ende Jänner setzte die Regierung in Polen ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs um, mit dem das Abtreibungsrecht stark verschärft wurde. Nach der Entscheidung gingen in ganz Polen Tausende Frauen auf die Straße, um dagegen zu demonstrieren. Neben der Initiative in Wien gibt es Schwesterorganisationen in Tschechien und Deutschland, die sich betroffener Frauen annehmen. Ein Beitrag von Sabina Zwitter.

Kampf gegen Genitalverstümmelung

Bis zu 8.000 Frauen sind in Österreich von Genitalverstümmelung (FGM) betroffen, so die Ärztin und Wiener SPÖ-Gemeinderätin Mireille Ngosso. Hilfe aus erster Hand bietet in der Bundeshauptstadt das Frauengesundheitszentrum FEM-Süd. Dort engagiert sich auch die Sozialassistentin Asha Osman, die von FGM betroffenen Frauen Informationen und Betreuung in ihrer Muttersprache anbietet. Auf psychischer Ebene gelte es, den Mädchen und Frauen ihr Selbstbewusstsein wiederzugeben. Genitalverstümmelung sei keine kulturelle Tradition, sondern eine schwere Menschenrechtsverletzung, erklärt die FGM–Aktivistin und Schriftstellerin Fadumo Korn. Ein Beitrag von Sabina Zwitter.

Humor mit Aida Loos & Denice Bourbon

Aida Loos bringt seit Jahren das Publikum zum Lachen, trotzdem ist sie als Kabarettistin in der Szene immer noch eine Ausnahmeerscheinung. Die gebürtige Iranerin verwandelt sich auf der Bühne in diverse Persönlichkeiten und spricht in ihren Programmen Themen an, die in der Gesellschaft tabuisiert werden. Auch die in Finnland geborene schwedische Performerin Denice Bourbon beweist mit dem PCCC*, Wiens erstem „Politisch korrektem Comedy-Club“, dass Humor auch ohne Sexismus auskommt. Ajda Sticker hat mit den beiden über Feminismus, die gläserne Decke im Kabarettbetrieb und die Grenzen des Humors gesprochen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at