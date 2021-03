SPÖ-Termine von 8. März bis 14. März 2021

Wien (OTS/SK) -



MONTAG, 8. März 2021:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sondersitzung zusammen. Die Debatte startet um 12 Uhr.

9.00 Uhr SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger nimmt an der Kundgebung des Österreichischen Frauenrings „Es ist 5 nach 12 für Frauen in Österreich“ teil (Johanna-Dohnal-Platz, 1060 Wien).

17.00 Uhr Die Zweite Präsidentin des Nationalrates Doris Bures lädt anlässlich des Internationalen Weltfrauentages zur virtuellen Veranstaltung „Unter Druck – Frauen in der Krise“. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/5xzd27hp

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Transatlantica“, kuratiert von Eva Nowotny, findet ein Gespräch mit Stefan Lehne (Gastwissenschafter bei Carnegie Europe) zum Thema „Europas Platz in einer multipolaren Welt“ statt. Nähere Informationen zur YouTube-Premiere „AUS KREISKYS WOHNZIMMER“ finden Sie unter https://tinyurl.com/2d5gx6gz.

DIENSTAG, 9. März 2021:

10.15 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des EU-Parlaments (8. bis 11. März) findet ein Online-Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Evelyn Regner statt. Das Pressegespräch wird über Zoom durchgeführt. Anmeldung unter katharina.steinwendtner@ep.europa.eu

14.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner nimmt an einem Webinar "Eine Union der Gleichheit?" des Verbindungsbüros des Europaparlaments in Österreich zum Weltfrauentag teil. Anmeldung unter https://tinyurl.com/yzwn8f8a

14.30 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am IPU-ECE webinar "The impact of COVID-19 on SDG implementation in the UNECE region: What role for parliaments?" teil. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/5279798n.

17.00 Uhr Oikocredit Austria lädt gemeinsam mit dem entwicklungspolitischen Netzwerk WIDE und ega:frauen im zentrum zu einer Online-Veranstaltung unter dem Titel „Wirtschaftliches Empowerment von Frauen im Globalen Süden“ ein. Diskussionsteilnehmerinnen sind u.a. Petra Bayr (Abgeordnete zum Nationalrat und Bereichssprecherin für globale Entwicklung der SPÖ), Andrea Hagmann (Vorstandsmitglied von Oikocredit Austria) und Andrea Kadensky (Bereichsleiterin für Internationale Projekte & Programme der Katholischen Frauenbewegung Österreich). Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/dyvm49ss.

MITTWOCH, 10. März 2021:

10.00 Uhr Ibiza-Untersuchungsausschuss (Camineum, ÖNB).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab Changes“, kuratiert von Gudrun Harrer, findet ein Online-Live-Gespräch mit Marie-Christine Heinze (Islamwissenschafterin, Friedens- und Konfliktforscherin mit Schwerpunkt Jemen an der Universität Bonn) zum Thema „Arabellion. Jemen – Zehn Jahre danach“ statt. Nähere Informationen zur YouTube-Premiere „AUS KREISKYS WOHNZIMMER“ finden Sie unter https://tinyurl.com/2d5gx6gz.

DONNERSTAG, 11. März 2021:

9.00 Uhr Ibiza-Untersuchungsausschuss (Camineum, ÖNB).

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Hofburg, Großer Redoutensaal).

FREITAG, 12. März 2021:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Zerrissene Jahre“, kuratiert von Philipp Blom, findet ein Gespräch mit Helene Maimann (Historikerin, freie Autorin, Kuratorin und Filmemacherin und unterrichtet an der Filmakademie der Universität für Musik und Darstellende Kunst) zum Thema „Der lange Schatten. 12. März 1938“ statt. Nähere Informationen zur YouTube-Premiere „AUS KREISKYS WOHNZIMMER“ finden Sie unter https://tinyurl.com/2d5gx6gz.

(Schluss) mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/