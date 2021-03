NEOS zum Weltfrauentag: Die Pandemie birgt auch die Chance mit alten Rollenbildern zu brechen

Brandstötter: „Müssen die Frage, wie wir ein System neu bauen können, damit wir angesichts weiterer Krisen als Gesellschaft resilienter werden, gemeinsam beantworten.“

Wien (OTS) - „Die Pandemie hat Frauen viel abverlangt“, sagt NEOS-Frauensprecherin Henrike Brandstötter anlässlich des Weltfrauentags am 8. März. „Sie hat ganz grundlegende Probleme aufgezeigt. Es sind die Frauen, die unter besonderer psychischer und physischer Belastung alles schupfen müssen: Job, Kindererziehung, Haushalt, Homeschooling - und dadurch weiter in klassische Rollenbilder gedrängt wurden. Es sind die Frauen, die offenbar mit einer Selbstverständlichkeit das ,Werkl‘ am Laufen und die Familie in schwierigen Zeiten zusammenhalten. Und es sind die Frauen, die dadurch auf ihre eigenen Bedürfnisse verzichten und ihre Karriere- und Lebensplanung hintanstellen.“

Aber die Pandemie sei auch ein „Eye Opener“ gewesen, so Brandstötter. „Die Pandemie birgt auch die Chance mit alten Konventionen und Rollenbildern in der Gesellschaft und innerhalb der Familie zu brechen. Neue Perspektiven zu öffnen. Probleme endlich aufzuzeigen und in den Fokus der öffentlichen Debatte zu stellen, den Frauen Gehör zu verschaffen.“

Allerdings sei wichtig zu betonen, dass beim Thema Empowerment der Mann nicht als Maßstab aller Dinge gesehen werden dürfe, sondern Gleichstellung von Männern und Frauen nur Hand in Hand gehen könne. Brandstötter: „Wir NEOS stehen für Feminismus ohne Klassenkampf. Kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander, denn viele Männer fühlen sich in ihrer Rolle, die ihnen häufig aufoktroyiert wird, auch nicht wohl. Daher müssen wir die Frage, wie wir jetzt das System neu bauen können, damit wir angesichts weiterer Krisen als Gesellschaft resilienter werden, gemeinsam beantworten.“

Wie das funktionieren kann, wird kommenden Montag in einer von der Opposition beantragten Sondersitzung des Nationalrats diskutiert. Davor stellen Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger und Frauensprecherin Henrike Brandstötter im Rahmen einer Pressekonferenz ihre Kernforderungen sowie die Kampagne #choosetochallenge des International Women’s Day, die NEOS unterstützen, vor.

