FPÖ - Hofer/Landbauer: Corona-Strafe für Fahrt zur Apotheke nicht nachvollziehbar

Türkis-Grün soll sich lieber um die wahren Gefährder in unserem Land kümmern

Wien/St. Pölten (OTS) - 6.400 Euro Geldstrafe - so lautet das noch nicht rechtskräftige Urteil gegen ein Ehepaar aus dem Mostviertel wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten. Was war passiert? Das Ehepaar war Corona-positiv und stand unter Quarantäne. Weil die Frau in der Quarantäne starke Zahnschmerzen bekommen hat, fuhr das Paar zur Tochter, um Schmerzmittel zu holen. Dabei gerieten die beiden in eine Polizeikontrolle. Für FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer und den niederösterreichischen FPÖ-Landesobmann LAbg. Udo Landbauer ist diese Bestrafung nur schwer zu verstehen: „Die beiden waren offensichtlich in einer Notsituation und sind ja nicht zum Spaß durch die Gegend gefahren. Auch haben sie abgesehen von ihrer Tochter niemanden sonst besucht oder getroffen. Es wäre wohl zielführender, wenn sich Türkis-Grün um jene Menschen kümmert, die wirklich eine Bedrohung für die Bevölkerung darstellen - wie zum Beispiel jene, die unter Berufung auf den Koran eine blutige Spur durch das Land ziehen.“

Die harte Bestrafung des Ehepaars entspreche voll dem Trend der ÖVP, die mit ihrem Angst- und Panikkurs dafür verantwortlich sei, dass sich die Menschen im Land gegenseitig kritisch beäugen und auch anzeigen. Das nehme mittlerweile schon Züge des DDR-Systems an. „Während unbescholtene und hilfsbedürftige Bürger mit drakonischen Strafen malträtiert werden, greift die Regierung die echten Straftäter mit Samthandschuhen an“, erinnern Hofer und Landbauer an die Versäumnisse des ÖVP-geführten Innenministeriums vor dem islamistischen Terroranschlag in Wien am 2. November 2020.

