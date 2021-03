Geballte Frauenpower bei W24 am Weltfrauentag

Wien (OTS) - W24 widmet den Frauen am 8. März anlässlich des Weltfrauentages einen ganzen Tag Programm - vollgepackt mit Sendungen über Wiener Frauenpower und das Frauenwahlrecht sowie Talks mit starken Frauen wie Monika Helfer, Erika Freeman und Renate Anderl. Um 18:30 Uhr steht auch das W24-Stadtmagazin „24 Stunden Wien“ im Zeichen des Frauentages.

Juliane Ahrer führt durch die Sendung, die mit Kurzporträts über Stadträtin Ulli Sima, Aktivistin Noomi Anyanwu (Sprecherin und Co-Initiatorin des Black Voices Volksbegehren) und Journalistin Alexandra Stanić einen deutlichen Schwerpunkt setzt. Maria Pober (Institut für Germanistik an der Universität Wien) spricht in einem ausführlichen Interview über die immer noch männerdominierte Sprache. Außerdem ist W24 bei der Enthüllung der Frauentags-Fahne dabei und gibt Einblicke hinter die Kulissen des Kurzfilms „The Alliance: #sheroes“, der anlässlich des Weltfrauentags produziert wurde – das und vieles mehr steht am Programm.

„24 Stunden Wien"-Moderatorin Juliane Ahrer: „Ich freu mich sehr, dass wir von W24 die großartigen Frauen in unserer Stadt an diesem Tag in den Mittelpunkt stellen. Denn Frauen sind auch im Fernsehen oft unterrepräsentiert. Aber noch mehr freu ich mich auf den Tag, an dem das nicht mehr notwendig ist.“

W24-Spezialprogramm zum Weltfrauentag: Montag, 8. März ab 0:00 Uhr auf W24 und w24.at

Über W24 – „Ich bin dabei!“

W24 setzt sich wie kein anderer Sender intensiv mit aktuellen Themen der Stadt und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner auseinander. Mit mehr als 1,3 Mio. Kontakten im Monat und bis zu 64.000 Zuseherinnen und Zusehern pro Tag ist W24 der meist gesehene und am schnellsten wachsende Stadtsender Österreichs. W24 ist im Kabelnetz von Magenta sowie online und als mobiler Live-Stream unter www.w24.at zu sehen. W24 ist auch im Kabelnetz von Kabelplus und A1 TV, sowie über DVB-T2 (MUX C - Wien) auf SimpliTV zu empfangen. W24 befindet sich im Eigentum der WH Media. Die WH Media GmbH ist eine 100-Prozent-Tochter der Wien Holding, bündelt die Medienunternehmungen des Konzerns und kümmert sich um die strategische Weiterentwicklung dieses Standbeines. www.w24.at

Rückfragen & Kontakt:

W24 - Ich bin dabei!

Mag. Daria Auspitz

+43 1 367 83 70-440

daria.auspitz @ w24.at

www.w24.at