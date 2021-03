Grüne Leopoldstadt: Titel „Frau des Jahres“ geht an Petra Kißlinger

Wien (OTS) - Anlässlich des internationalen Frauentages verleihen die Grünen Leopoldstadt auch heuer wieder den Preis für die „Frau des Jahres“. Der Titel geht diesmal an Petra Kißlinger: Wurde die Musikerin und DJ früher für ihre Auftritte in Klubs beklatscht, so kam ihr im ersten Lockdown der Applaus für ihren systemrelevanten Job in einem Supermarkt zu.

Petra Kißlinger, Gründerin der Plattform LADYSHAVE für heimische weibliche, queere, transgender und non-binary Musiker*innen, DJs, VJs und Performance-Künstler*innen, steht somit für zwei Bereiche, die durch die Corona-Pandemie auf unterschiedliche Weise sehr hart getroffen wurden: Einerseits fand die Klubkultur ein jähes Ende und die ohnehin sehr prekären Arbeitsverhältnisse für Künstler*innen, andererseits ist sie in ihrem systemrelevanten Job als Angestellte in einem Supermarkt dem Risiko der Ansteckung ungleich mehr ausgesetzt und musste während der Pandemie viele zusätzliche Aufgaben übernehmen.

Uschi Lichtenegger, Grüne Leopoldstadt und Viktoria Spielmann, Frauensprecherin der Grünen Wien: „Heuer ehren und feiern wir zum 19. Mal die „Frau des Jahres“. Wir holen eine Frau – stellvertretend für die zahlreichen Frauen der Zivilgesellschaft – die viel für die Gesellschaft leistet und dafür wenig Anerkennung erhält, auf die Bühne. Wir freuen uns besonders, dass wir 2021 mit Petra Kißlinger eine starke Frau haben, die für zwei in der Corona-Pandemie besonders betroffene Branchen steht: die vernachlässigte Klubkultur und der fordernde systemrelevante Job. Weil Wertschätzung weder für Menschen in „systemrelevanten“ Jobs noch in Bezug auf die Klubkultur fehlen darf, ist Petra Kißlinger „Frau des Jahres“ der Grünen Leopoldstadt“.

Verleihung der „Frau des Jahres“ an Petra Kißlinger

Zeit: Montag, 8. März 2021, 18:00 Uhr

Livestream via Facebook: https://www.facebook.com/gruene.leopoldstadt/

Bei der Online-Preisverleihung ebenfalls dabei:

Viktoria Spielmann, Gemeinderätin und Sprecherin der Grünen Frauen Wien



Uschi Lichtenegger, Die Grünen Leopoldstadt

Angelika Drnek, Journalistin und DJ

Martina Brunner, Vienna Club Commission

Musik: POP:SCH



Moderation: Nina Nöhrig

Graphic Recording von Veronika Götz

