AVISO Pressekonferenz: Kick-Off für die erste Wiener Ehrenamtswoche

Mit: Vizebürgermeister Wiederkehr, GF WIENXTRA Schüchner, GF Volkshilfe Wien Wehsely, LGF Jugendrotkreuz Wien Kufner-Humer

Wien (OTS) -



Erstmals startet in Wien heuer das Projekt der Wiener Ehrenamtswoche. Im Zuge dessen haben Schulklassen gemeinsam mit sozialen Einrichtungen, NGO’s sowie Vereinen die Möglichkeit, gemeinnützige Projekte für ein soziales Miteinander in Wien umzusetzen. Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Wiederkehr präsentiert gemeinsam mit dem Verein WIENXTRA, der Volkshilfe Wien und dem Jugendrotkreuz Wien das in Österreich einzigartige Projekt.

Datum: Di, 9. März 2021, 10:00

Ort: WIENXTRA-Kinderinfo im MuseumsQuartier, Hof 2

MedienvertreterInnen sind dazu herzlich eingeladen!

Das Mediengespräch findet coronabedingt im Freien statt.

