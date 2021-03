Saisoneröffnung in der Erlebniswelt Kahlenberg

Fun, Sports & Action für Groß Und Klein: Die Erlebniswelt Kahlenberg erwacht am Samstag, 06. März aus dem Winterschlaf!

Wien (OTS) - Der Waldseilpark Kahlenberg befindet sich auf Wiens beliebten Hausberg, dem Kahlenberg. In einer Höhe von 1 bis 20 m werden verschiedene Hindernisse, die sich zwischen lebenden Bäumen befinden, überwunden.

Ohne besondere Ansprüche an die eigene Fitness oder körperliche Verfassung wird so an insgesamt 17 Kletter‐Stationen, welche sich mit einer Gesamtlänge von 1,8 km über eine Fläche von 30.000 m2 erstrecken, für alle das Passende geboten: für Groß und Klein, für Anfänger und Fortgeschrittene und natürlich auch für Profis! Es bleibt jedem frei, zu entscheiden, wie hoch, wie weit und wie lange geklettert werden soll – und ganz nebenbei kann die grandiose Aussicht über die Wiener Skyline genossen werden, oder man fliegt mit unseren Flying Fox‐Anlagen durch die Baumwipfel!

Im Kinderparcours bekommen Kinder und Jugendliche ab 1,10 Metern Körpergröße alle Hände voll zu tun und kommen ganz auf ihre Kosten.

Aber auch die Kleinsten können dabei sein: Gleich zwei im Park integrierte und kostenlos zu benutzende "Wichtelwaldseilpark-Parcours" sind perfekt auf die Bedürfnisse von Kleinkindern bis fünf Jahren abgestimmt. Die Wichtelparcours sind dem Kletterparcours der Erwachsenen ähnlich, nur vereinfacht. Die Seile sind richtig dicke Taue, damit auch kleine Hände guten Halt finden und befinden sich in einer Höhe von nur 35 cm, damit auch ohne Sicherungsseil nichts passieren kann, wenn man abrutscht oder fällt. Die zu überwindenden Distanzen sind auch viel kürzer, als die Kletteranlage für die Großen.



Der 3D-Bogensportpark , welcher sich in unmittelbarer Nähe zum Waldseilpark befindet, ist heuer zum 3. Mal in Betrieb!

Verschiedene 3D Ziele, welche realen Tieren nachempfunden sind, befinden sich in den 2 Parcours, welche sich in der Länge und Anzahl der 3D-Tiere unterscheiden und sich perfekt in die Natur integrieren.

Beim 3D Bogensport ist nicht nur die Konzentration gefragt, sondern auch die Ausdauer. Abschalten vom Alltag, Konzentration auf den eigenen Körper und inmitten der Natur entspannen, das ist Bogensport im 21ten Jahrhundert. Beim „3D-Schießen" muss der Schütze durch Astgabeln hindurch, Hänge hinauf, im Stehen, liegend oder kniend versuchen, das Ziel zu treffen. In einem Parcours befinden sich 30, im anderen 20 Stationen mit insgesamt 60 3D-Zielen.

Alle Infos und Covid-19-Sondermaßnahmen unter www.erlebniswelt-kahlenberg.at

