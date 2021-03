Hietzing: Suttner-Schreibmaschine und Slatin-Uniformen

Wien (OTS/RK) - Wissenswertes über die Geschichte des 13. Bezirkes erfahren die Besucherinnen und Besucher des Bezirksmuseums Hietzing (13., Am Platz 2). In einer umfangreichen Dauer-Ausstellung mit Bildern, Texten und Objekten gibt es eine breite Palette interessanter Exponate zu sehen, von steinzeitlichen Funden bis zu Andenken an das Kaiserhaus und Erinnerungen an Vereine in Hietzing. Weitere Schwerpunkte betreffen verdiente Persönlichkeiten, darunter die Nobelpreisträgerin Bertha von Suttner und die Afrika-Forscher Friedrich Julius Bieber und Rudolf Carl von Slatin („Slatin Pascha“). Eine Schreibmaschine aus dem Besitz von Bertha von Suttner, eine Aktie für den Bau einer Eisenbahn in Äthiopien (aus der Bieber-Doku) sowie Uniformen von „Slatin Pascha“ (Kaiserlicher Geheimrat, englischer General) beeindrucken die Betrachterinnen und Betrachter. Ferner ist noch bis Mittwoch, 30. Juni, die Sonder-Ausstellung „Theater, Kino und Variete in Hietzing“ zu besichtigen. Die Öffnungszeiten des Museums: Samstag von 14.00 bis 17.00 Uhr, Mittwoch von 14.00 bis 18.00 Uhr. Generell ist der Eintritt kostenlos. Spenden verwendet das auf ehrenamtlicher Basis arbeitende Bezirkshistoriker-Team zur Finanzierung künftiger Projekte. Nähere Auskünfte: Telefon 877 76 88 (während der Öffnungsstunden).

E-Mails an Museumsleiter Königstein: bm1130@bezirksmuseum.at

Vor rund 8 Jahren hat der Geschichtskundige Ewald Königstein die Leitung des Hietzinger Bezirksmuseums übernommen. Eine Betrachtung der ansprechend gestalteten Sonder-Ausstellung „Theater, Kino und Variete in Hietzing“ lohnt sich. Neben Fotos, Texten und Plakaten beinhaltet diese Schau allerhand einschlägige Gerätschaften. Vom Vergnügungsviertel „Neue Welt“ und der Bühne „Hietzinger Hof“ bis zum „Schönbrunner Schlosstheater“ erstrecken sich die Reminiszenzen. Sowohl über das „Lainzer Kino“ und das „Park-Kino“ als auch über bekannte Schauspieler wie Senta Berger und Hans Moser wird in der Sonder-Ausstellung informiert. Die Einhaltung von Corona-Regeln (FFP2-Maske, Abstände, begrenzte Personenzahl, Hygiene) ist erforderlich. Zuschriften an Museumschef Königstein via E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Hietzing: www.bezirksmuseum.at

Bertha von Suttner (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Bertha_von_Suttner

Friedrich Julius Bieber (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Friedrich_Julius_Bieber

Rudolf Carl von Slatin (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Rudolf_Carl_von_Slatin

Kultur im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

