AVISO: Pressegespräch von pro:Holz Austria zum Tag des Waldes am 19. März –

Pressegespräch mit virtuellem Waldspaziergang.

Wien / Griffen (OTS) - Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Onlineredaktionen herzlich zu einem



PRESSEGESPRÄCH mit

VIRTUELLEM WALDSPAZIERGANG



zum Thema

"FORST MACHT UNSER MORGEN" –

Bewirtschaftung sorgt für den klimafitten Wald der Zukunft



mit

Dipl.Ing. Richard Stralz, Obmann von pro:Holz Austria – Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Holzwirtschaft,

Rektor Univ.Prof. DI Dr. DDr.h.c. Hubert Hasenauer, Universität für Bodenkultur sowie

Christiane Benger, MSc, und Dipl.Ing. Christian Benger, Forstgut Wallersberg (Griffen)

ZEIT: Freitag, 19. März 2021, 10.30 Uhr.

Das Pressegespräch erfolgt über Online-Schnittstelle live im pro:Holz-Studio in Wien und direkt via Live-Stream im Forstgut Wallersberg in Griffen, Kärnten, ein. Die Zugangsdaten dazu werden mit der Einladung am 12. März kommuniziert.

Rückfragen & Kontakt:

pro:Holz Austria, Mag. Karin Giselbrecht

Tel. 01/712 04 74, giselbrecht @ proholz.at



Agenturkontakt:

Cayenne Marketingagentur GmbH, Barbara Böhm, BA MSc

Tel. 01 / 524 5144 21, b.boehm @ cayenne.at