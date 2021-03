Straßen sind derzeit größtenteils nass

Nach wie vor Sperre des Grenzübergangs bei Angern an der March

St. Pölten (OTS) - Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich sind heute größtenteils nass, im Raum Weitra in höheren Lagen gibt es teilweise Schneefahrbahnen. Durch zurückgehende Temperaturen geht der Regen im nördlichen Waldviertel derzeit allmählich in Schneefall über. Die erforderlichen Streueinsätze sind überall im Gange.

Der Grenzübergang in die Slowakei auf der Landesstraße L 3016 bei Angern an der March ist gesperrt. Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen 0 Grad, etwa in Gutenstein, und +10 Grad, die beispielsweise in Baden gemessen wurden.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60262 und E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse