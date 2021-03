Lieferando.at stellt fünf Powerfrauen vor, die die Restaurantszene verändern

Wien (OTS) - Am Montag, 08. März ist International Women’s Day. Frauen auf der ganzen Welt werden an diesem Tag besonders ins Licht gestellt, um auf die noch immer anhaltenden Ungleichheiten der Geschlechter aufmerksam zu machen. Und auch im Jahr 2021 liegt der Anteil an Gastronominnen in Österreich, die ihr eigenes Restaurant führen, weiterhin deutlich unter dem Anteil der männlichen Kollegen. Nach einem turbulenten Jahr für die gesamte Gastronomie ist dies die perfekte Gelegenheit für Foodies, um Restaurants mit weiblicher Spitze besondere Unterstützung und Aufmerksamkeit zu schenken.

Lieferando.at steht für ein vielfältiges Angebot und kann unter den innovativen Gastronomiekonzepten auf der Plattform eine steigende Tendenz weiblicher Unternehmerinnen verzeichnen. Eine positive Entwicklung in einem Sektor, der lange als männerdominiert galt.

Die Wienerin Katharina Hauke, die als Geschäftsführerin von Lieferando.de auch den österreichischen Markt verantwortet, sieht den Weltfrauentag als eine wichtige Initiative zur Unterstützung von Unternehmerinnen. „Wir von Lieferando wollen diesen Tag nutzen, um unseren Restaurant-Partnerinnen mehr Sichtbarkeit zu geben und ihr Angebot an diesem Tag besonders in den Vordergrund zu stellen. Lieferando.at steht für Vielfalt und wir sind der Meinung, dass ein reiches Angebot lediglich durch die verschiedenartigen Charaktere unserer Restaurant-PartnerInnen bestehen kann.“, so Katharina Hauke.

Lieferando.at hat anlässlich des International Women’s Day mit fünf Gastronominnen gesprochen, um die persönliche Seite seiner Restaurant-Partnerinnen hervorzuheben und Restaurantempfehlungen zum Weltfrauentag auszusprechen.

Interview mit Mari Wanzel, 55 Jahre - Inhaberin des Mari’s MetchaMatcha in Wien

Wann hast du dein Restaurant eröffnet und seit wann bist du auf Lieferando.at? Das Restaurant habe ich bereits 2017 eröffnet und seit März 2020 bin ich nun auch auf Lieferando.at.

Was ist dein Erfolgsrezept als weibliche Restaurantbesitzerin? Drei Dinge sind mir besonders wichtig: Gutes und qualitativ hochwertiges Essen, gutes Ambiente und Kulturpflege, um die japanische Kultur meinen Gästen näher zu bringen. Bei uns sprechen alle Mitarbeiter Japanisch, auch die, die nicht aus Japan sind. Alle meine Mitarbeiter verstehen die japanische Kultur und unsere Gäste merken das. Weiters achte ich sehr darauf, dass vom Essen bis zum Ambiente alles authentisch ist.

Was hat dich dazu gebracht dein Restaurant zu eröffnen? Ich will die japanische Essenskultur mit meinen Mitmenschen teilen. Daran habe ich sehr viel Freude.

Was ist der verrückteste Ort, an dem du jemals gekocht hast? Bei Reiko Hashimoto, der ersten Sushi Meisterin Londons, von der ich auch sehr viel gelernt habe.

Was kannst du besser als deine männlichen Kollegen? Ich bin der Meinung, dass zwischen Frauen und Männern nicht viel Unterschied besteht. Einer der Gründe, warum ich aus Japan nach Österreich gekommen bin, ist der Kulturunterschied. In der japanischen Kultur wird von einer Frau erwartet, dass sie heiratet und zuhause auf die Kinder achtgibt. In Europa hingegen kann ich mein volles Potential ausschöpfen und alles machen, wonach mir gerade ist.

Was bedeutet für dich Frauen-Power? Für mich bedeutet es, jedem einzelnen Verantwortung zu übertragen, um gemeinsam ans Ziel zu kommen. Auch soll jeder im Team selbständig Entscheidungen treffen, da wir alle dasselbe Ziel verfolgen.

Eine Übersicht aller Interviews, sowie weitere Empfehlungen von Restaurants mit weiblicher Führung hat Lieferando.at zum Weltfrauentag am 08. März in dieser Liste zusammengefasst.

