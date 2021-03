SPÖ-Hammerschmid: „Nicht ablenken vom eigenen Versagen, Herr Bundeskanzler“

50 Millionen im Bereich Pharmaproduktion und klinischer Forschung nicht ernstzunehmen

Wien (OTS/SK) - „Während in Österreich die Versäumnisse eines professionellen Krisenmanagements für jedermann sichtbar sind, flog der Bundeskanzler ins Ausland und begab sich dort auf eine Inszenierungstour. Alles, was nach der tagelangen Show von Sebastian Kurz durch internationale Medien nun übrigbleibt, ist ein schlechter Witz!“, zeigt sich SPÖ-Forschungssprecherin Hammerschmid verärgert über die absurd anmutende Einigung dreier Länder, mit 50 Millionen Euro die Pandemie beenden zu wollen und das allem Anschein nach auch noch ernst zu meinen. „Wenn man hier nicht mindestens eine Null dranhängt, kann man die Summe im Bereich der Pharmaproduktion und der klinischen Forschung keine Sekunde lang ernst nehmen“, erklärt Hammerschmid vor dem Hintergrund, dass etwa Boehringer Ingelheim jüngst 700 Millionen Euro in den Ausbau (nicht den Aufbau) und Bill Gates bereits im Mai 2020 7 Milliarden Euro in den Aufbau von Produktionsstandorten investierte. ****

„Die SPÖ hat ein ehrliches Konzept auf den Tisch gelegt und die Schaffung eines nationalen Impffonds in der Höhe von drei Milliarden Euro vorgeschlagen. Nein, das wird nicht billig, aber es kann uns nachhaltig schützen und den Sieg über die Pandemie bringen. Im Gegensatz dazu schafft es Sebastian Kurz‘ schlechter Witz gerade einmal knappe fünf Tage lang einerseits mediale Aufmerksamkeit zu erzielen und andererseits von seinem Versagen in Österreich abzulenken“, unterstreicht Hammerschmid, worum es dem Bundeskanzler wirklich gegangen sein dürfte. Dabei erinnert die SPÖ-Forschungssprecherin daran, dass „derselbe Bundeskanzler, der die EU heute jeden Tag mit einer neuen Position kritisiert, dieselbe EU für dieselben Dinge vor kurzem noch gelobt hat“, und verweist abschließend auf ein Interview des Bundeskanzlers in der ZIB2 vor drei Monaten, in dem dieser den Beschaffungsvorgang der EU noch lobte und verteidigte. (Schluss) lk/bj

