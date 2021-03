Frauen in der Wirtschaft packen täglich an - nicht nur am Weltfrauentag

Wirtschaftskammer Wien-Netzwerk „Frau in der Wirtschaft“ macht sich für verbesserte Bedingungen für Frauen stark

Wien (OTS) - „Als Unternehmerin hat man größte Chancen, Gleichstellung zu erreichen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen”, sagt Margarte Kriz-Zwittkovits, Vorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“ Wien. Der Internationale Frauentag am 8. März mache für sie sichtbar, wie die Situation von Frauen - weltweit - aussieht. „Es gibt noch viel zu tun“, so Kritz-Zwittkovits, die selbst erfolgreiche Unternehmerin in Wien und Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Wien ist.

Das Netzwerk Frau in der Wirtschaft Wien lädt immer wieder zu Vorträgen oder Seminaren ein – in Corona-Zeiten online –, stellt Role Models vor und vermittelt Wissen für alle Unternehmensbereiche.

„Wenn man sich für das Unternehmerinnentum entschließt und langfristig erfolgreich sein will, dann kann man das nicht nur nebenbei machen. Damit es leichter geht, braucht es noch bessere politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen, etwa bei der Aufteilung der Kinderbetreuung. Wir wollen Frauen stärken und ihnen Mut machen, indem wir Erfolgsstorys zeigen“, so Kriz-Zwittkovits.

Heuer lautet das Arbeitsmotto von Frau in der Wirtschaft Wien „Mut zum Geld“. Dazu bietet das Netzwerk Online-Talks zu den Themen Anlageformen, Pensionsvorsoge und vielem mehr an.

„Finanzielle Unabhängigkeit ist ein starkes Motiv für Frauen, sich selbstständig zu machen. Dabei wollen wir helfen und Wissen in unseren Webseminaren vermitteln - auch um besser aus der Krise zu kommen“, so Kriz-Zwittkovits.

So stark sind die Unternehmerinnen in Wien derzeit vertreten:

Rund 51.000 Unternehmerinnen.

20.600 davon sind in der Sparte Gewerbe und Handwerk tätig,

6135 im Handel,

6100 arbeiten in der Sparte Information & Consulting, viele davon als Unternehmensberaterinnen

Ein-Personen-Unternehmen (EPU): 28.500

4.800 GmbH-Geschäftsführerinnen

Über Frau in der Wirtschaft Wien

Frau in der Wirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien ist mit rund 51.000 unternehmerisch aktiven Frauen das führende wirtschaftliche Frauennetzwerk in Wien. Mehr Infos unter wko.at/wien/frauinderwirtschaft

