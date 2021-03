VSStÖ präsentiert Wahlprogramm für die ÖH-Wahl 2021

VSStÖ fordert soziale Absicherung, gerechte Studienbedingungen und ein Studium, das psychisch nicht kaputt macht.

Wien (OTS) - Der Verband Sozialistischer Student_innen (VSStÖ) präsentiert heute bei der Pressekonferenz von Sara Velić, der bundesweiten Spitzenkandidatin, die Forderungen der Wahlkampagne “Zeit für Zukunft” für die kommenden ÖH-Wahlen, die von 18.-20. Mai stattfinden.

“Wir befinden uns ja bekanntlich in einer Ausnahmesituation. Wir Studierende sind auf uns allein gestellt. Wir haben unsere Jobs verloren, müssen aber trotzdem Studiengebühren zahlen und aus privater Tasche Laptops und Co. für unser Studium finanzieren. Unsere psychische Gesundheit ist durch die Pandemie ohnehin schon stark belastet, aber trotzdem werden die hohen Erwartungen an uns nicht kleiner”, erklärt Velić bei der Pressekonferenz.

In Österreich entscheiden immer noch die Geldtasche und der Bildungsgrad der Eltern darüber, wer studieren darf und wer nicht, nur jedes 5. Arbeiter_innenkind beginnt ein Studium und die Zahl jener, die ein Studium abschließen, ist noch um einiges geringer.

“Es ist Zeit, dass endlich alle studieren können - egal, wer wir sind und wie viel Geld wir haben. Egal, ob wir arbeiten, Betreuungspflichten haben oder andere Verantwortungen übernehmen müssen. Dazu haben wir uns mit unserem Programm einen Plan überlegt.”

“Wir wollen die Pandemie nicht nur als Herausforderung sehen, sondern auch als Chance nutzen - vor allem durch die vorangetriebene digitale Lehre. Digitalisierung kann uns viel mehr Freiheiten im Studium ermöglichen, als wir es bisher kannten”, fährt sie fort.

Distance Learning und Präsenzlehre sollen nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern es sollte das Beste aus beiden Welten verbunden werden.

Es soll jede_r Student_in entscheiden können, was in Präsenz und was digital gemacht werden soll. Die perfekte Mischung aus Präsenz und Distanzlehre kann so jede_r für sich selbst festlegen.



“Corona hat uns allen gezeigt, wie schnell alles aus sein kann. Deshalb sagen wir: Zukunft braucht soziale Sicherheit!”

Hier fordert der VSStÖ unter anderem die Abschaffung der Studiengebühren und die Einführung eines jährlichen Digitalisierungs-Bonus in der Höhe von 300€. Zusätzlich will Velić die kostenlose Krankenversicherung für alle Studierenden. Dabei müssen eben nicht nur sichtbare Wunden ernst genommen werden, sondern auch unsere psychische Gesundheit.

„Mit unserem Programm wollen wir ein starkes Sprachrohr für alle Student_innen sein. Ich freu mich sehr, den VSStÖ in diesem Kampf um unsere Zukunft anzuführen. Auch wenn der kommende ÖH Wahlkampf noch außergewöhnlicher wird als sonst, bin ich mir sicher, dass wir auch heuer eine verlässliche Stimme für die Studierenden bilden können“, schließt Velić.

Mehr zu unseren Forderungen und das Wahlprogramm sind unter www.vsstoe.at zu finden.

