Stroh steigert Wohlbefinden – Schweinehaltung auf Stroh im Trend

St. Pölten (OTS) - Rund fünf Prozent der in Österreich gehaltenen Schweine bewegen sich auf Stroh. Obwohl der Trend in diese Richtung geht, sieht die Landwirtschaftskammer Oberösterreich einen Zenit von 10 Prozent. Denn die Haltung auf Stroh ist wesentlich kostenintensiver als beispielsweise die Haltung auf Spaltenböden. Im Stall von Norbert Lehner in Scharten werden rund 500 Schweine auf Stroh gehalten. Es trägt zum Wohlbefinden der Tiere deutlich bei. Durch eine spezielle Fütterung wachsen die Tiere auch langsamer als der Großteil ihrer Artgenossen, was sich auf die Fleischqualität auswirkt. Die Tiere werden stressfrei am Hof geschlachtet. Das Fleisch wird direkt vermarktet und im eigenen Hofladen gibt es selbst hergestellte Produkte wie Leberkäse und Würste - eine Reportage aus Oberösterreich.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 13. März:

*Ökologischer Osterputz.

In Groß Gerungs im Waldviertel gibt eine Seifenherstellerin Tipps zur Reinigung ohne Chemie. Mit nur wenigen Zutaten kann man so etwa das Haus vor Ostern durchputzen.

*Mohnbutter zu Osterzopf.

In der Serie Schmankerlgeschichten wird es österlich mit Mohnbutter und Osterzopf. Bäuerin Sigrid Rainer aus Arriach in Kärnten weiht die Zuseher in das Geheimnis der traditionellen gefüllten Butter ein.

*Gesunde Rinder.

Eine Reportage aus Oberhofen am Irrsee in Oberösterreich widmet sich der Tiergesundheit und zeigt am Beispiel eines Rinderbetriebes, wie man vorsorgen und den Tierbestand vor Krankheiten schützen und sich absichern kann.

*Spielzeug mit Geschichte.

In Neuberg an der Mürz in der Steiermark sammelt Walter Schöggl Blechspielzeug und Raritäten aus früheren Jahrzehnten. Mehr als 60 Stück sogenannter Technofix Bahnen besitzt er beispielsweise - und jede einzelne funktioniert.

