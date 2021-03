Weltfrauentag im ORF Vorarlberg

Das Programm des ORF Vorarlberg am 8. März ist weiblich

Wien (OTS) - ORF Radio Vorarlberg ganz im Zeichen der Frauen

Die Moderatorinnen Carmen Franceschini, Ulli von Delft, Nicole Oberhauser, Nicole Benvenuti, Inés Mäser und Ines Hergovits-Gasser begleiten bei ORF Radio Vorarlberg durch den Weltfrauentag. Von 5.00 Uhr morgens bis 24.00 Uhr nachts werden am 8. März ausschließlich Songs weiblicher Interpreten und ihre größten Hits der letzten Jahrzehnte gespielt. Männliche Radio-Vorarlberg-Redakteure und -Reporter stellen starke weibliche Persönlichkeiten und besondere Frauen vor.

In den Frühnachrichten wird über die Situation von Mädchen während Corona berichtet und warum sie stärker betroffen sind als Burschen. Mittags gibt es eine Umfrage in den Fraueneinrichtungen, denn Covid-19 hat Frauen mit Homeoffice und Homeschooling gleich mehrfach belastet – kippten gar emanzipierte Lebensmodelle?

Starke Frauen erzählen

Auch die Sendungen „Neues bei Neustädter“ und „Kultur“ stehen im Zeichen des Weltfrauentags. In letzterer erzählt die Direktorin des Frauenmuseums in Hittisau, Stefania Pitscheider-Soraperra, inwiefern es die Frauen sind, die die aktuelle Covid-19-Situation tragen. Außerdem werden 50 Jahre Frauenwahlrecht in der Schweiz beleuchtet oder die vielseitige Musikerin Evelyn Fink Mennel porträtiert.

In der Sendung „Das Konzert“ sind ausschließlich Werke von Vorarlberger Komponistinnen zu hören, unter anderem von der international erfolgreichen Johanna Doderer oder der jungen Bregenzerwälderin Raphaela Fröwis. Die musikalische Bandbreite erstreckt sich von zeitgenössischen Klängen aus der Feder von Gerda Poppa bis hin zu jazzigen Sounds von Filippa Gojo oder Veronika Morscher.

TV-Sendung „Vorarlberg heute“ am Weltfrauentag

Moderatorin Martina Köberle stellt in „Vorarlberg heute“ drei Systemerhalterinnen und ungesehene Heldinnen der Corona-Pandemie vor:

Für die Sendung werden eine 24-Stunden-Pflegekraft, eine Supermarkt-Kassiererin und eine Tagesmutter besucht. Ihre Geschichten, wie sie bis jetzt durch die Krise gekommen sind und was sich für sie verändert hat, zeigt „Vorarlberg heute“ um 19.00 Uhr in ORF 2 V.

Gendern und 50:50 auf vorarlberg.ORF.at

Die Onlineseite des ORF Vorarlberg beschäftigt sich mit Gendern in der Sprache und berichtet über die Aktion 50:50 des ORF. Der ORF Vorarlberg beteiligt sich seit 2020 mit der TV-Sendung „Vorarlberg heute“ und zwei Radio-Sendungen („Ansichten – Zu Gast bei ORF Radio Vorarlberg“ und „Focus – Themen fürs Leben“) an dieser ORF-weiten Initiative. Noch liegt der Frauenanteil an den interviewten Personen bei nur etwas mehr als einem Drittel. Jetzt geht es darum, den Frauenanteil in den ORF-Sendungen zu erhöhen und Frauen sichtbarer zu machen. Ziel von 50:50 ist es, ein ausgewogenes Verhältnis zu erreichen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Der ORF Vorarlberg möchte am Weltfrauentag deutlich aufzeigen, welch wichtigen Stellenwert Frauen in unserem Alltag einnehmen. Die mediale Präsenz in all unseren Medien mit Radio, Fernsehen und Online soll den beachtlichen Leistungen von Frauen aus allen Gesellschaftsschichten und Bereichen eine würdige Bühne bieten!“

Dr. Marion Flatz-Mäser, Mitglied der Gleichstellungsarbeitsgruppe im ORF, Redakteurin im ORF Vorarlberg: „Frauen sind oft sehr selbstkritisch sich selbst gegenüber, haben hohe Ansprüche. Deshalb scheuen sie öffentliche Auftritte. Der ORF Vorarlberg holt Frauen am Weltfrauentag vor den Vorhang, zeigt was sie leisten, und gibt ihnen eine Stimme.“

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Sabine Stroj

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit | Events

Landesdirektion Vorarlberg | D-V

+43 5572 301-22554